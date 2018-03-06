В разбившемся в Сирии Ан-26 находились 39 человек, включая генерала

Транспортным самолетом Ан-26, который не долетел сирийского аэродрома Хмеймим, управлял экипаж летчиков 33-го отдельного транспортного авиаполка, который базируется под Петербургом — на аэродроме в Левашово. Среди пассажиров транспортника были еще четверо военнослужащих Западного военного округа.

По предварительным данным, десять военнослужащих ЗВО погибли в результате крушения самолета в Сирии, шестеро из них экипаж — командированный из 33-го отдельного транспортного авиаполка (Левашово). Также на борту находились еще один летчик и трое военнослужащих ЗВО.

Разбившийся Ан-26, по данным нашего издания, имеет бортовой номер RF-92955 (красный номер 52), место базирования – аэродром Тамбов-Восточный.

Всего на борту находились не 32 человека, как ранее сообщало Минобороны, а 39. Кроме того, как стало известно «Фонтанке», среди пассажиров мог находиться высший офицер, предположительно генерал-майор.

6 марта транспортный самолет Минобороны Ан-26 рухнул при заходе на посадку, недолетев 500 метров до взлетной полосы аэродрома Хмеймим. Минобороны подчеркивает, что причиной стала техническая неисправность, огневого воздействия не было.