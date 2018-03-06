В Женеве показывают настоящее и будущее автомира

В Женеве 6 марта стартовал всемирный автосалон – пока только для журналистов. Для широкой публики он будет открыт с 8 по 18 марта. Входной билет стоит 16 швейцарских франков, то есть чуть меньше тысячи рублей.

Около 180 участников представляют около 900 экспонатов, в том числе 100 европейских и мировых премьер. Среди них как обновлённые версии популярных моделей, так и футуристические концепты.

Подробности и фотографии автомобилей, показанных в Женеве, – на «Водителе Петербурга».