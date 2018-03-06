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06.03.2018 19:24

Экс-владелец фабрики «Красное знамя» идет в суд с мошенничеством на 7 млн

Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего владельца конструктивистской фабрики «Красное знамя». Длившееся больше года расследование новых жертв Игорю Бурдинскому не добавило.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, дело Бурдинского передано в суд. Предпринимателя обвиняют в злостном уклонении от погашения кредитной задолженности (177 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ). За время расследования особо крупный размер последнего смягчили до типичного хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием. Потерпевшим в деле по-прежнему проходит единственный коммерсант, который летом 2015 года за 7,2 млн рублей приобрел у девелопера квартиру в доходном доме купцов Гулиных на Чайковского, 61. В подтверждение своих прав Бурдинский, по версии следствия, предоставил инвестиционный договор о реконструкции мансарды.

Его он получил ещё в 2005 году, когда стартовал девелоперский проект на Чайковского, 61. Тогда планировалось переделать все пространство крыши, и чердачное помещение Бурдинскому предоставили сначала на праве безвозмездного пользования, а потом и на праве собственности. Впрочем, позднее допсоглашение было расторгнуто, и девелопер вновь стал безвозмездным пользователем, но, как считают следователи, во время заключения сделки об этом умолчал. Полученными миллионами, как полагают, он распорядился по своему усмотрению.

Также следователи считают, что Бурдинский мог погасить часть кредитных обязательств в 2011 году, когда через суд взыскал более 16 млн уже со своего должника. Предполагается, что эти деньги были переведены на счет доверенного лица, чтобы скрыть их от приставов.

Ранее «Фонтанка» писала, что до обысков дело о мансарде, возбужденное в ноябре 2016 года, дошло спустя месяц. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Центральному району пришли как к самому Бурдинскому, так и к его знакомым. Тогда помимо мошенничества не исключали материал по так называемой «рейдерской» статье. Сам предприниматель назвал происходящее попыткой дискредитировать его как защитника «Красного знамени». 


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