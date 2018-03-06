В Финляндии перевернулся грузовик с 500 поросятами

Автопоезд, в котором поросят перевозили в новый свинарник, 6 февраля угодил в кювет в общине Илмайоки на западе Финляндии. Край дороги просел под грузовиком всего в 200 – 300 метрах от места назначения.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, в кювете оказались 529 поросят весом примерно по 30 кг. Спасателям пришлось постараться, чтобы собрать всех животных. К сожалению, выжили не все — в результате ДТП погибли более сотни поросят. Они задохнулись под весом своих товарищей по несчастью. Человеческих жертв нет.