СК: Разбившийся Ан-26 проводил плановый полет в пределах Сирии

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

"Самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей", – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.