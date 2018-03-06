В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина с ножом ранил одного человека на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону, передает «161.ru» со ссылкой на очевидца на месте происшествия.

«Какой-то сумасшедший кидается на всех с ножом. Ранил при мне одного человека. Мужчину увезли на скорой. Говорят, есть еще раненый, но я его не видел», — рассказал очевидец.

По его словам, на месте находится множество людей, которые снимают происходящее на телефон.

«Полиция ведет переговоры с нападающим. Полчаса уже где-то примерно говорят с ним», — сказал он.

На данный момент полиция официально не прокомментировала это сообщение.