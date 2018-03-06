Меркель отдала подаренные Финляндией 150 тысяч евро в Нигерию

В финском Тампере 6 марта, в преддверии Международного женского дня, состоялась церемония вручения первой в мире Международной награды за гендерное равенство, учреждённой Финляндией.

Лауреатом премии ещё в декабре 2017 года была объявлена канцлер Германии Ангела Меркель. Именно её организаторы назвали «выдающимся защитником и созидателем равенства».

Денежный приз в размере 150 тысяч евро лауреату не выплачивается — ему предоставляется право выбрать, на какие цели будут потрачены эти средства. Ангела Меркель решила передать эту сумму нигерийской общественной организации SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale («SOS женщины и дети – жертвы домашнего насилия»).

На церемонию канцлер приехать не смогла, поэтому поблагодарила за награду посредством видеообращения. Меркель назвала нигерийскую организацию SOS FEVVF «маяком надежды для женщин и девочек, страдающих от насилия».

Финляндия как один из лидеров в вопросах гендерного равенства и первая страна, давшая полные политические права женщинам (в 1906 году), учредила премию в 2017 году, в честь столетия своей независимости. В разных концах земли было предложено 400 кандидатов. Победителя называет отборочный комитет. Награда будет вручаться раз в два года.