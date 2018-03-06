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06.03.2018 18:26

В РФ сменился самый богатый человек

Самым богатым человеком России, по версии Forbes, стал главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в 19,1 миллиарда долларов.

Лисин на 400 миллионов долларов обошел совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, который оказался на втором месте с 18,7 миллиарда долларов. Лидер прошлогоднего российского списка Forbes Леонид Михельсон — на третьем месте с состоянием 18 миллиардов долларов.

В десятку богатейших россиян вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов, а также Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и ряд других.

В глобальном рейтинге миллиардеров лидером стал глава Amazon Джефф Безос. В тройку вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и гендиректор инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Безос возглавил список Forbes впервые.


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06.03.2018 16:17
Авиадебоширов будут лишать карт «Аэрофлот Бонус» и накопленных миль
«Аэрофлот» будет лишать элитного статуса и привилегий участников программы лояльности, грубо нарушивших правила поведения при предполетном обслуживании и на борту. Накопленные мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
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02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
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Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
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