В РФ сменился самый богатый человек

Самым богатым человеком России, по версии Forbes, стал главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в 19,1 миллиарда долларов.

Лисин на 400 миллионов долларов обошел совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, который оказался на втором месте с 18,7 миллиарда долларов. Лидер прошлогоднего российского списка Forbes Леонид Михельсон — на третьем месте с состоянием 18 миллиардов долларов.

В десятку богатейших россиян вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов, а также Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и ряд других.

В глобальном рейтинге миллиардеров лидером стал глава Amazon Джефф Безос. В тройку вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и гендиректор инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Безос возглавил список Forbes впервые.