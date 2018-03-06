Директор «Эталона» по правовым вопросам вошла в рейтинг «Влиятельных женщин Петербурга»

В ежегодный список «Влиятельных женщин» газеты «Деловой Петербург» в 2018 году вошла директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина.

Виктория Владимировна пришла в Компанию в 2003 году. Сегодня она возглавляет юридический департамент Группы, является членом Правления и заместителем генерального директора АО «ГК «Эталон». В зоне ее ответственности правовое сопровождение бизнеса и корпоративное управление. Виктория Цытрина участвовала в разработке системы электронной регистрации прав в составе рабочей группы УФРС по Санкт-Петербургу и входит в рабочую группу штаба по снижению административных барьеров города.

С 2012 года газета «Деловой Петербург» в преддверии празднования Международного женского дня – 8 марта – составляет список самых влиятельных женщин Санкт-Петербурга. Редакция газеты и члены экспертного совета, состоящего из известных петербургских бизнесменов, ежегодно выбирают самых успешных представительниц бизнеса, власти, медиа, спорта и культуры. Главным критерием для формирования списка редакция газеты называет положительное воздействие на городскую среду.

Справка о ГК «Эталон»