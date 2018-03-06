«Группа ЛСР» отчиталась о росте прибыли на 73% по итогам 2017 года

Чистая прибыль «Группы ЛСР» за год выросла с 9,2 до 15,9 млрд рублей. 6 марта компания опубликовала финансовую отчетность за 2017 год. Масштабный рост связан с изменением стандарта отчетности, поясняют в холдинге.

Выручка холдинга в 2017 году увеличилась на 30% и превысила 138 млрд рублей, говорится в отчетности. Рост достигнут, несмотря на сокращение продаж жилья. В прошлом году «Группа ЛСР» продала на 6% меньше квадратных метров, чем в 2016-м. Стоимость контрактов на продажу недвижимости также сократилась – на 7%. В то же время вырос и долг группы – на 31%, до 73 млрд рублей. Его большую часть составляют банковские кредиты и облигационные займы.

Выручка группы от продажи строительных материалов по итогам года выросла на 1%. Рост показали только товарный бетон и газобетон. Сильнее всего – на 15% – упала выручка от продажи песка.

Резкий рост прибыли связан с применением нового стандарта признания выручки начиная с 1 января 2017 года. «Основное изменение затрагивает момент признания выручки по договорам долевого участия (ДДУ). Ранее выручка по ним признавалась в момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. С 1 января 2017 года вступила в силу новая редакция Федерального закона № 214-ФЗ. Поправки законодательства привели к тому, что ДДУ стали нерасторжимыми. В результате выручка по ДДУ, заключенным после 1 января 2017 года, признается частями в течение всего периода строительства, что тоже отражается на отчетности», – поясняют в пресс-службе «Группы ЛСР». Чтобы обеспечить сопоставимость отчетности за 2017 год с предыдущими периодами, компания также пересчитала финансовые показатели за 2016 и 2015 годы в соответствии с новыми стандартами.