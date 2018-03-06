Смольный дождался антракта на «Театральной»

Еще
04:23 07.03.2018
Пришлите свою новость!
02:21
Перспективы стать инопланетянами обсудят Хохлов и Юрий Гагарин
02:03
Историю Исаакиевского собора покажут в Этнографическом музее
01:50
«Русский левша» привезет из Испании редкие виды искусства
01:27
Шоу Ильи Авербуха объединит звездных фигуристов под российским флагом
01:05
BBC: сын отравленного разведчика Скрипаля умер в Петербурге
00:55
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
00:30
Тиллерсон поговорил с прибалтами о российской угрозе
00:21
Концерты Бориса Гребенщикова перенесли на лето
00:16
На гиперзвуковое российское оружие в США решили ответить модернизацией B-52
00:07
Путин и Эрдоган обсудили катастрофу Ан-26 и Восточную Гуту
00:00
Украинскую певицу во Львове заставили признать Россию страной-агрессором
06/03
Петербургских преподавателей и школьников решили протестировать на знание закона о митингах
06/03
ФСБ раскрыла имя заказчика теракта в Петербурге
06/03
Перед 8 марта ГИБДД раздает прокурорские, судебные и президентские номера
06/03
Проходчики на "Театральной" не вышли в ночную смену
06/03
СМИ: В Калининграде задержан участник группировки, связанной со взрывом в метро Петербурга
06/03
Санкт-Петербургское шоссе частично перекрыл упавший в ДТП столб
06/03
Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, взял всю вину на себя
06/03
Бизнесмена Ефимова, сбежавшего ночью от всеволожского Следкома, сняли в Минске с рейса на Вену
06/03
Стрелок с проспекта Наставников избит своими жертвами
06/03
Росавиация заявила о путанице в диалогах пилотов Ан-148 перед катастрофой
06/03
Два мигранта с мачете и саблей сняли скальп с соотечественника в парижском кафе
06/03
В Пенсильвании поезд врезался в цистерну с кислотой
06/03
Жильцы ЖК «ЗимаЛето» потребовали перенести завод TIKKURILA
06/03
В Петербурге неизвестный открыл огонь по автомобилям
06/03
Ученые нашли гены, которые позволяют «видеть» звуки в цветах
06/03
Правнук героя России арестован за стрельбу на парковке
06/03
Минэнерго поддержало расторжение газовых контрактов с Украиной
06/03
Пиотровский и Европейский университет прочитают бесплатные лекции об искусстве
06/03
В разбившемся в Сирии Ан-26 находились 39 человек, включая генерала
06/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 марта
06/03
В Женеве показывают настоящее и будущее автомира
06/03
Экс-владелец фабрики «Красное знамя» идет в суд с мошенничеством на 7 млн
06/03
Петербургский президент-кот покидает пост
06/03
СК: Разбившийся Ан-26 проводил плановый полет в пределах Сирии
06/03
Началось строительство нового здания Удельных бань
06/03
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожих
06/03
Путин получил доклад Шойгу о крушении российского Ан-26 в Сирии
06/03
В РФ сменился самый богатый человек
06/03
«Группа ЛСР» отчиталась о росте прибыли на 73% по итогам 2017 года
06/03
Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» просит разрешить производство V класса опасности на Пироговской набережной
06/03
Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление бывшего российского разведчика
06/03
Следком Всеволожска обыскивает самый мафиозный дом Петербурга, а в нем - авторитетного Фиму
06/03
Минкульт «поприветствовал» идею сделать 9 мая днем российского кино
06/03
На стадионе «Санкт-Петербург» выбрали «Мисс небесная лига «Зенита»-2018»
06/03
Разбившийся Ан-26 садился в Хмеймиме во мгле
06/03
Главу IT-отдела «Петмола» посадили за 30 iPhone, купленных за счет завода
06/03
В отношении гендиректора СМУ-11, где бастуют метростроевцы, возбуждено новое уголовное дело
06/03
В Сирии разбился российский транспортный самолет
06/03
«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино
06/03
В Петербурге плохая уборка улиц породила новый вид бизнеса
06/03
Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО
06/03
Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро
06/03
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
06/03
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
06/03
Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018
06/03
Красота пришла на помощь
06/03
С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек
06/03
ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского
06/03
«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба
06/03
Сергей Лукьяненко появился в трейлере «Черновика»
06/03
Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается
06/03
На Луначарского «Логан» не смог подвинуть военный «КАМАЗ»
06/03
В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию
06/03
В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса
06/03
Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
06.03.2018 19:49

Смольный дождался антракта на «Театральной»

Трехмесячный запас терпения сотрудников «СМУ-11 Метрострой» закончился в самый неподходящий момент. Накануне президентских выборов в городе впервые в новейшей истории бастуют метростроевцы.
Смольный дождался антракта на «Театральной»
иллюстрация из книги "Кембрийский излом", автор книги Юрий Трефилов

Щит в тоннеле под Невой от «Театральной» до «Горного института» остановился утром 6 марта. У проходческого комплекса осталась пара слесарей и сотрудников техобслуживания, рабочая смена в забой не спустилась. Почти 30 человек написали заявление по 142-й статье Трудового кодекса о невыходе на работу в связи с длительной задержкой заработной платы. В 15.00 стало понятно, что и их товарищи из второй смены не настроены запускать щит, который обжимает породами на полпути к финишу. Когда их примеру последовала и ночная смена, чиновники всех мастей выстрелили залпом успокоительных заявлений.

Долгов по зарплате в «СМУ-11 Метрострой» накопилось больше 70 млн рублей, сообщает инспекция по труду. По словам самих сотрудников, в середине января заплатили за октябрь и около четверти положеного за ноябрь. В конце февраля вроде бы решили остановить проходку тоннеля, но встретились с руководством и передумали. Во-первых, им пообещали погасить долги до 6 марта; во-вторых, сама остановка чревата техническим проблемами: обжатый породами щит потом сложно запустить, дольше нескольких суток ему стоять нельзя. В итоге комплекс пополз дальше в сторону Васильевского острова, а чиновники получили возможность сообщить, что проблема снята. 

Ненадолго. 5 марта в группе предприятия в соцсети стали появляться призывы: «Жены, не отпускайте мужей на работу, пока деньги на карту не поступят. А то так и будем работать без зарплаты, веря, что вот-вот, ещё чуть-чуть и всё будет хорошо». 6-го числа заветные эсэмэски не пришли на телефоны проходчикам, а они сами не пришли на работу. 

Проблемы с оборотными средствами и зарплатами у подразделений главного «Метростроя» не новость: банковское сопровождение, обязательное для крупных контрактов, не позволяет им перекидывать средства с одного проекта на другой, а сложная процедура приемки работ может приводить к кассовому разрыву. Этим частично объясняются и проблемы у сторонних субподрядчиков, по тому же стадиону, которые месяцами ждут своих денег. СМУ-11 формально не является «дочкой» «Метростроя», у них отношения генерального подрядчика и субподрядчика, но коллизия в данном случае особая. Налоговая служба еще в 2016 году предъявила предприятию незаконной вычет НДС по операциям с несколькими компаниями, на самом деле в стройке не участвовавшими. Неуплаченных налогов, штрафов и пеней набралось на миллиард. ФНС и СМУ-11 ощетинились взаимными исками, среди которых есть и иск о банкротстве. Счета компании, пусть и не сразу, арестовали в качестве обеспечительных мер. На уголовном фронте тоже не обошлось без потерь — в отношении гендиректора СМУ-11 Андрея Морозова возбудили дело за уклонение от налогов на 719 млн.

Именно на арест счетов упирают все без исключения чиновники и ведомства, вовлеченные в конфликт. «Средства в размере 51 млн рублей в адрес СМУ-11 перечислены, но не дошли по причине ареста счетов, – рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин. -  Мы подключили прокуратуру города, инспекцию по труду, службу судебных приставов. Люди получат заработанные деньги. Вопрос находится на контроле в правительстве Санкт-Петербурга». «Со стороны комитета  генподрядчику (Метрострою) незамедлительно производится оплата выполненных работ по Лахтинско-Правобережной линии, где СМУ-11 выполняет проходку», – говорят в КРТИ.  «На данный момент на банковские счета СМУ-11 направлено 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы, – продолжает цепочку «Метрострой». – Однако в связи с арестом банковских счетов, наложенных налоговой инспекцией, выплатить заработную плату традиционным путем СМУ-11 не может».

Дальше показания расходятся: в Смольном ранее уверяли, что перечисления начались,  а вот «Метрострой» утверждает, что «выплата заработной платы до сегодняшнего дня еще не производилась».

Приставы заявили, что направили постановление в банк «Санкт-Петербург» о первоочередном перечислении поступающих средств с арестованных счетов на спецсчет для погашения долгов по зарплате.  21 млн за ноябрь распределили между рабочими 5 марта, на операцию может уходить до 3 дней. Судя по сообщениям в соцсетях, деньги действительно приходят, но пока не всем; сами сотрудники считают, что выплаты идут в алфавитном порядке, но в банке на запрос «Фонтанки» оперативно ответить не смогли. 

Что касается декабря и января, то по ним также пришли исполнительные производства; прокуратура утверждает, что 28 млн рублей уже на банковских счетах Федерального казначейства для последующего распределения, именно оно осуществляет перевод. На фоне этого безналичного мельтешения фактическая ситуация в забое кажется стабильной: там никто не работает. Ночная смена также написала заявления по 142 статье ТК; так что пока не ясно, запустится ли щит в 23.00. По информации «Фонтанки», руководство СМУ-11 проводит встречу с сотрудниками вечером 6 марта. 

В Москве метростроевцы бастовали сравнительно недавно, в 2015 году на Петровско-Разумовской линии. Для Петербурга это эксцесс, со времени выходов к Смольному, в конце 90-х, организованных забастовок в подземке, считай, не видели. 

иллюстрация из книги "Кембрийский излом", автор книги Юрий Трефилов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

иллюстрация из книги "Кембрийский излом", автор книги Юрий Трефилов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Все накладывается на приближающиеся выборы президента; возможно, именно этим объясняется вчерашняя просьба Игоря Албина не уделять лишнего внимания ситуации на Лахтинско-Правобережной линии. Остановка щита автоматически эту просьбу нивелирует; на вопрос «Фонтанки» об оргвыводах вице-губернатор ответил, что они последовали, и напомнил об увольнении Михаила Цалко, замглавы КРТИ, отвечавшего за подземку. «Руководство "Метростроя" предупреждено о недопустимости подобных ситуаций во взаимоотношениях с субподрядными организациями», – добавил чиновник. 

«С одной стороны коллектив СМУ-11 является передовым, именно этому коллективу в свое время были доверены самые сложные с технической точки зрения объекты, например, второй выход станции «Спортивная» или наклонный ход станции «Адмиралтейская», – говорит Николай Александров. -  И то, что этот коллектив продолжал работать на «Театральной», несмотря на трехмесячную задержку выплаты зарплаты, только доказывает тот факт, что в нем работают истинные метростроевцы». Тем не менее у истинных метростроевцев скоро может не остаться работы.  «Очень высок риск того, что организация просто не сможет выполнить взятые на себя обязательства, и нам, как генподрядчику, придется сменить подрядную организацию, – признается Александров. – Могу заверить в том, что ОАО «Метрострой» приложит все усилия, чтобы сохранить коллектив СМУ-11, а также в том, что строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет продолжено».

Прямого влияния на главу СМУ-11 Андрея Морозова у «Метростроя» или КРТИ нет, за «оргвыводы» в отношении него отвечают другие инстанции. По информации прокуратуры, возбуждено новое уголовное дело по невыплате заработной платы. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07

«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад

Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00

Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ

Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00

Православное строительство: новый храм в Шушарах

В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 марта
Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» просит разрешить производство V класса опасности на Пироговской набережной
«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
«Яндекс»: Женщин к 8 Марта порадуют ассортиментом эротических бутиков
Суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». Застройщик гарантирует возврат денег
Застройщики предлагают повысить все высотные регламенты в Петербурге на три метра
Шесть гектаров на улице Фучика могут застроить жильем
«Академическую» закроют на ремонт в июле
Смольный дождался антракта на «Театральной»
Пулковскую обсерваторию подрежут до национального масштаба
«Смертельный переход» на Туристской подсветили на годы
Как доехать до чемпионата
Жилкому прописали экспертизу
Сырная деревня не созрела в Петербурге
Ширма для модерна на Охте
Депутат Оксана Пушкина: Нашим мужчинам легче с «рыбками»
Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры
«Чижик» полетает даром
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

кадр из видео/YouTube/FIFA

Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

кадр из видео

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07
«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад
Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00
Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00
Православное строительство: новый храм в Шушарах
В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
Магазин "Кей"
02.03.2018 10:00
Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ
С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.