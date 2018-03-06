Смольный дождался антракта на «Театральной»

Трехмесячный запас терпения сотрудников «СМУ-11 Метрострой» закончился в самый неподходящий момент. Накануне президентских выборов в городе впервые в новейшей истории бастуют метростроевцы.

Щит в тоннеле под Невой от «Театральной» до «Горного института» остановился утром 6 марта. У проходческого комплекса осталась пара слесарей и сотрудников техобслуживания, рабочая смена в забой не спустилась. Почти 30 человек написали заявление по 142-й статье Трудового кодекса о невыходе на работу в связи с длительной задержкой заработной платы. В 15.00 стало понятно, что и их товарищи из второй смены не настроены запускать щит, который обжимает породами на полпути к финишу. Когда их примеру последовала и ночная смена, чиновники всех мастей выстрелили залпом успокоительных заявлений.

Долгов по зарплате в «СМУ-11 Метрострой» накопилось больше 70 млн рублей, сообщает инспекция по труду. По словам самих сотрудников, в середине января заплатили за октябрь и около четверти положеного за ноябрь. В конце февраля вроде бы решили остановить проходку тоннеля, но встретились с руководством и передумали. Во-первых, им пообещали погасить долги до 6 марта; во-вторых, сама остановка чревата техническим проблемами: обжатый породами щит потом сложно запустить, дольше нескольких суток ему стоять нельзя. В итоге комплекс пополз дальше в сторону Васильевского острова, а чиновники получили возможность сообщить, что проблема снята.

Ненадолго. 5 марта в группе предприятия в соцсети стали появляться призывы: «Жены, не отпускайте мужей на работу, пока деньги на карту не поступят. А то так и будем работать без зарплаты, веря, что вот-вот, ещё чуть-чуть и всё будет хорошо». 6-го числа заветные эсэмэски не пришли на телефоны проходчикам, а они сами не пришли на работу.

Проблемы с оборотными средствами и зарплатами у подразделений главного «Метростроя» не новость: банковское сопровождение, обязательное для крупных контрактов, не позволяет им перекидывать средства с одного проекта на другой, а сложная процедура приемки работ может приводить к кассовому разрыву. Этим частично объясняются и проблемы у сторонних субподрядчиков, по тому же стадиону, которые месяцами ждут своих денег. СМУ-11 формально не является «дочкой» «Метростроя», у них отношения генерального подрядчика и субподрядчика, но коллизия в данном случае особая. Налоговая служба еще в 2016 году предъявила предприятию незаконной вычет НДС по операциям с несколькими компаниями, на самом деле в стройке не участвовавшими. Неуплаченных налогов, штрафов и пеней набралось на миллиард. ФНС и СМУ-11 ощетинились взаимными исками, среди которых есть и иск о банкротстве. Счета компании, пусть и не сразу, арестовали в качестве обеспечительных мер. На уголовном фронте тоже не обошлось без потерь — в отношении гендиректора СМУ-11 Андрея Морозова возбудили дело за уклонение от налогов на 719 млн.

Именно на арест счетов упирают все без исключения чиновники и ведомства, вовлеченные в конфликт. «Средства в размере 51 млн рублей в адрес СМУ-11 перечислены, но не дошли по причине ареста счетов, – рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин. - Мы подключили прокуратуру города, инспекцию по труду, службу судебных приставов. Люди получат заработанные деньги. Вопрос находится на контроле в правительстве Санкт-Петербурга». «Со стороны комитета генподрядчику (Метрострою) незамедлительно производится оплата выполненных работ по Лахтинско-Правобережной линии, где СМУ-11 выполняет проходку», – говорят в КРТИ. «На данный момент на банковские счета СМУ-11 направлено 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы, – продолжает цепочку «Метрострой». – Однако в связи с арестом банковских счетов, наложенных налоговой инспекцией, выплатить заработную плату традиционным путем СМУ-11 не может».

Дальше показания расходятся: в Смольном ранее уверяли, что перечисления начались, а вот «Метрострой» утверждает, что «выплата заработной платы до сегодняшнего дня еще не производилась».

Приставы заявили, что направили постановление в банк «Санкт-Петербург» о первоочередном перечислении поступающих средств с арестованных счетов на спецсчет для погашения долгов по зарплате. 21 млн за ноябрь распределили между рабочими 5 марта, на операцию может уходить до 3 дней. Судя по сообщениям в соцсетях, деньги действительно приходят, но пока не всем; сами сотрудники считают, что выплаты идут в алфавитном порядке, но в банке на запрос «Фонтанки» оперативно ответить не смогли.

Что касается декабря и января, то по ним также пришли исполнительные производства; прокуратура утверждает, что 28 млн рублей уже на банковских счетах Федерального казначейства для последующего распределения, именно оно осуществляет перевод. На фоне этого безналичного мельтешения фактическая ситуация в забое кажется стабильной: там никто не работает. Ночная смена также написала заявления по 142 статье ТК; так что пока не ясно, запустится ли щит в 23.00. По информации «Фонтанки», руководство СМУ-11 проводит встречу с сотрудниками вечером 6 марта.

В Москве метростроевцы бастовали сравнительно недавно, в 2015 году на Петровско-Разумовской линии. Для Петербурга это эксцесс, со времени выходов к Смольному, в конце 90-х, организованных забастовок в подземке, считай, не видели.

Все накладывается на приближающиеся выборы президента; возможно, именно этим объясняется вчерашняя просьба Игоря Албина не уделять лишнего внимания ситуации на Лахтинско-Правобережной линии. Остановка щита автоматически эту просьбу нивелирует; на вопрос «Фонтанки» об оргвыводах вице-губернатор ответил, что они последовали, и напомнил об увольнении Михаила Цалко, замглавы КРТИ, отвечавшего за подземку. «Руководство "Метростроя" предупреждено о недопустимости подобных ситуаций во взаимоотношениях с субподрядными организациями», – добавил чиновник.

«С одной стороны коллектив СМУ-11 является передовым, именно этому коллективу в свое время были доверены самые сложные с технической точки зрения объекты, например, второй выход станции «Спортивная» или наклонный ход станции «Адмиралтейская», – говорит Николай Александров. - И то, что этот коллектив продолжал работать на «Театральной», несмотря на трехмесячную задержку выплаты зарплаты, только доказывает тот факт, что в нем работают истинные метростроевцы». Тем не менее у истинных метростроевцев скоро может не остаться работы. «Очень высок риск того, что организация просто не сможет выполнить взятые на себя обязательства, и нам, как генподрядчику, придется сменить подрядную организацию, – признается Александров. – Могу заверить в том, что ОАО «Метрострой» приложит все усилия, чтобы сохранить коллектив СМУ-11, а также в том, что строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет продолжено».

Прямого влияния на главу СМУ-11 Андрея Морозова у «Метростроя» или КРТИ нет, за «оргвыводы» в отношении него отвечают другие инстанции. По информации прокуратуры, возбуждено новое уголовное дело по невыплате заработной платы.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»