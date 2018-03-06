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06.03.2018 17:58

Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» просит разрешить производство V класса опасности на Пироговской набережной

Госпредприятие АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», производитель оружия, обратилось с поправками в Правила землепользования и застройки Петербурга (ПЗЗ). Заявление было внесено через публичные слушания в Выборгском районе, протоколы которых опубликовали 28 февраля на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). АО просит у города изменить территориальную зону, которая не позволяет ему на данный момент размещать производство IV и V классов опасности.

Как указано в заявке, концерн является 100-процентным собственником (100% акций минус одна) предприятия АО «Завод «Двигатель», которому принадлежит участок по адресу: Пироговская набережная, дом 13, литера Т. Завод намерен организовать здесь производство подводного морского оружия. Соответствующая проектная документация в 2015 году была согласована с КГА, КГИОП, получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Однако в 2016 году в ПЗЗ были внесены изменения. Существовавшую по этому адресу на Пироговской подзону ТПД1_1 (в том числе для объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV и V классов опасности) сменила ТД1-1_1 — для размещения общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга с включением объектов инженерной инфраструктуры.

Промышленные объекты в этой подзоне строить нельзя. Поэтому концерн обратился к городу с просьбой вернуть в ПЗЗ на этом участке прежнюю территориальную подзону. И разрешить, таким образом, потенциально опасное производство.

«АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», оставаясь в качестве Государственного научного центра Российской Федерации, является единственным в Российской Федерации разработчиком и изготовителем значительной номенклатуры новейших систем вооружения и военной техники с использованием механизмов импортозамещения в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации», – говорится в заявке.


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