Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»

Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.

Дошкольные учреждения рассчитаны на 220 мест каждое. Вначале будет возведен детский сад возле корпуса 7. Второй детский сад проектируется неподалеку от корпусов 1 и 5. Школу, предназначенную для 1375 учеников, построят возле первого корпуса.

Отметим, что Setl City уже ввела в эксплуатацию четыре дома в составе жилого комплекса и два детских сада на 220 малышей каждый. Продолжается активное строительство еще четырех корпусов, а также первой по счету общеобразовательной школы, возле 4-го корпуса, на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами – ее планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Фото предоставлено компанией Setl City

Кроме того, Setl City весной планирует приступить к посадке деревьев в парке отдыха площадью 50 тыс. кв. метров. Парк оформят по уникальному дизайнерскому проекту, включающему в себя декоративное освещение и ландшафтный дизайн. В центре разместится мощеная площадь для проведения фестивалей и ярмарок, а по периметру будут проложены дорожки для бега. Застройщик также объявил о намерении возвести торговый комплекс с подземной автостоянкой, рассчитанной на 115 автомобилей, на территории ЖК. К строительству приступят летом 2018 года.

Брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations