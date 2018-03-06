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06.03.2018 17:50

Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление бывшего российского разведчика

 

Власти Великобритании пригрозили России бойкотом чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом 6 марта пишет Meduza со ссылкой на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, недавно сравнившего Россию со Спартой.

По словам Джонсона, известного своими эксцентричными высказываниями, речь в данном случае идет о частичном бойкоте: состав английской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года может быть существенно сокращен, если будет доказана причастность к преступлению России. При этом отмечается, что футболистов сборной Великобритании бойкот никак не затронет.

Напомним, инцидент с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии Скрипаль произошел в городе Солсбери (140 километров к западу от Лондона) в начале пятого вечера воскресенья, 4 марта. В больницу Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены без видимых телесных повреждений. После предварительного диагноза «отравление неизвестным веществом» территория торгового центра была оцеплена, осмотр проводили эксперты по химической и биологической защите.

По последним данным, пара до сих пор находится в критическом состоянии, уточняют власти Уилтшира. По одной из версий, пострадавшие были отравлены мощным анальгетиком фентанилом. К расследованию подключено контртеррористическое подразделение полиции. Сергей Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ Генштаба Минобороны России. В 1999 году уволился, работал в МИДе. Задержан в 2004-м по обвинению в государственной измене. Приговорен к тринадцати годам колонии, но помилован президентом Медведевым для участия в обмене. США выдали десять разоблаченных шпионов, в том числе Анну Чапман. Россия – четверых, в том числе Скрипаля. После освобождения его доставили в Великобританию, где он получил политическое убежище. Дочь Скрипаля живет в Москве, несколько раз прилетала к отцу.


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