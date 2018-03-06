Ну и что, Титов?

Кандидат в президенты Борис Титов встретился с петербургскими избирателями под куполом планетария. Видимо, потому, что сразу выбрать для этой цели цирк было бы слишком прямолинейно. Но и это была ошибка. Бизнес-омбудсмен по всем статьям проиграл темной материи.

А еще Титов покусился на святое — процитировал «Доктора Хауса». Его не предупредили, что он цитирует серию про то, возможен ли в Америке чернокожий президент-гей, больной СПИДом. Видимо, помощник, который писал Титову текст, ввел его в заблуждение. Удивляться нечему: все лгут.

Но обо всем по порядку.

На набережной Обводного выстроилось несколько автомобилей с лаконичной надписью «Титов» на боках. Какой Титов? Зачем Титов? И что — Титов? Никаких уточнений. Кто не понял — тот поймет. Гениальный ход политтехнологов, если такие у Титова, конечно, есть.

Впрочем, одну деталь они недокрутили. Отправляя кандидата с такой фамилией в планетарий, вокруг которого выставлены исполинские портреты великих советских космонавтов, грех было не зацепиться за Германа Степановича. А что? Второй советский человек в космосе. Отличная аналогия для гражданина, который вращается в безвоздушном пространстве российской политики.

В планетарии, как и положено в такого рода местах, было темно. Купол, как и положено, демонстрировал правдоподобную панораму звездного неба. В полумраке на разбросанных по полу мешках цвета хаки неподвижно лежали в разных позах люди. Напоминало мизансцену военного лазарета после ночного артналета. Телевизионные операторы тихо худели в сторонке, не понимая, как работать в таких условиях.

Я нашла свободный от тел мешок и тоже легла. Титова нигде не было видно. А главное, было непонятно, как и откуда он должен в таких декорациях появиться, чтобы не нарушить эстетику момента.

Вдруг сверху зазвучал голос.

«Что-то прячется в темных местах Вселенной, – сообщил голос. – Оно не испускает и не отражает свет. Это вещество настолько таинственно, что его назвали... «темная материя».

Хозяева дома, чтобы публика не скучала, врубили одну из своих профильных презентаций. Всепроникающая мощь темной материи поражала воображение. Я бы за нее проголосовала.

Но тут агитацию за темную материю прервали.

Началась демонстрация предвыборной программы Бориса Титова.

Под тревожную музыку на сводах планетария вспыхнули огненные письмена.

«Все кризисы России… Стагнация продолжается… В чем причина… Новая экономика… Как этого достичь...» Каждый слайд отражался на своде семикратно, со всех сторон и еще прямо над головой.

Атака на сознание получилась мощной, но не долгой.

Борис Титов возник в круглом пятне белого света, специально для него организованном у подножия купола. Беспощадный прожектор скрадывал черты кандидата, зато его тень, густая и четкая, приковывала к себе все внимание. По левую руку от Титова обрисовался петербургский бизнес-уполномоченный Александр Абросимов, по правую — глава местного штаба Дмитрий Панов.

«Стратегия роста» на всю Вселенную! Шикарное место!» – восторженно воскликнул Титов, поприветствовав собравшихся. Публика, погруженная во тьму зрительного зала, безмолвствовала.

«Я наполовину из Ленинграда, – доверительно сообщил Титов. – А Санкт-Петербург задает самые умные вопросы».

Обратиться к кандидату напрямую пришедшим не дали. Самые умные вопросы зачитывали из специального приложения в Интернете.

Начался неспешный разговор на троих.

«Начну с самого интересующего всех вопроса, – сказал Панов. – "Совсем недавно во время обращения к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин продемонстрировал новые образцы оружия. А что вы приготовили в рамках предвыборной кампании для своего электората?"»

Лежать на мешке цвета хаки внезапно стало очень холодно.

Кандидат Титов усмехнулся и пожевал губами.

«Все мы понимаем, что никакое такое оружие не может создаваться в стране, которая слаба. Слаба экономически», – сказал он.

Холод стал пронизывающим. Это был бунт.

«Это требует потенциала финансового и интеллектуального. А, к сожалению, весь этот потенциал за последние годы у нас подиздержался. Его стало меньше, – продолжал жечь Титов. – Растить его — это большие деньги. Это вложение в различные отрасли науки. Поэтому мы готовим «Стратегию роста», которая даст возможность даже без нефти многое производить в стране, не покупать по импорту».

Все встало на свои места. Блокчейн — будущее нашей цивилизации. Работающий человек бедным быть не может. Цифровая экономика и предприниматели в СИЗО — как-то не звучит. Главный вопрос — куда пойдет страна после выборов.

«В последнюю неделю каждый представляет свой взгляд на будущее, – сказал Титов. – И от этого реально зависит наше будущее в будущем… то есть в будущем наше будущее».

С трудом выпутавшись из этой фразы, Титов напомнил, что главная задача собравшихся — правильно проголосовать на выборах за новую экономику. Потому что «за последние 17 лет ничего нового мы не сделали, подкрасили, привели в порядок». «Поэтому мы участвуем в избирательной кампании, – сказал Титов, обращаясь преимущественно к главе собственного штаба. – Хотя, Владимир Владимирович — очень. Как вы и сказали».

«Борис Юрьевич, у нас с экономической ситуацией действительно все настолько плохо, или есть надежда, что хорошо?» – вежливо уточнил Панов.

Кандидат ответил, что у него для избирателей две новости: плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что у нас действительно все плохо. «За последние годы весь мир вырос на 35%, страны БРИКС — на 60%, а мы — всего на 6%». По уровню жизни нас обошли не только Китай и Индия, но и Казахстан. Хорошая новость, по версии Титова, заключается в том, что «потенциал нашей страны огромен».

Бизнес-омбудсмен аргументировал это тем, что «Телеграм» с капитализацией в триллион долларов, говорит по-русски. Правда, развивается в Америке. «Наша главная задача сделать так, чтобы здесь им было выгоднее», – сказал Титов. Не знаю, были ли в зале сотрудники ФСБ, но я бы на их месте аплодировала стоя.

Еще один тезис Титова, поразивший мой несчастный мозг: многие предприниматели в России хотят платить налоги с майнинга, но государство отказывается их принимать. Но эту коллизию Титов знает, как решить.

Этого я уже не вынесла. Я закрыла глаза и заснула. Я хотела, чтобы мне приснилась черная материя — как она всасывает в себя вот это все, а я за нее голосую.

Но в лицо мне тут же уперся луч фонаря.

Чужой оператор фиксировал на видео, как я сплю.

Я не в обиде на тебя, неизвестный коллега. Тебе нужна была хотя бы одна человеческая эмоция. Надеюсь, ты ее получил.

Но вот чего я простить не могу, так это цитаты из «Доктора Хауса», которой Борис Титов попытался объяснить, зачем он идет на выборы, если «Владимир Владимирович — очень».

«Помните, серия была в «Докторе Хаусе», к нему пришел пациент, который был неудачным кандидатом в губернаторы штата, – сказал Титов. – Он пять раз баллотировался и пошел в шестой. И с ним случилась беда, он на одном из митингов потерял сознание. Доктор Хаус спросил: "Зачем вы свое здоровье гробите?" А он сказал: «Если бы я не ходил на выборы губернатора, политика штата была бы совершенно другой».

Так вот. В сериале «Доктор Хаус» восемь сезонов и 177 серий. Только две из них — про политиков. Вторую даже не ищите — там про политтехнолога и однополый секс. Эпизод, о котором имел неосторожность высказаться Титов, называется «Образец для подражания». Пациент — чернокожий кандидат в президенты США сенатор Гари Райт, который теряет сознание во время предвыборной кампании. Анализ показывает, что у него СПИД. Хаус подозревает, что это потому, что Райт — гей. Но надо, чтобы Райт сознался и тем самым подтвердил диагноз. «Однажды у нас будет черный президент. И даже президент-гей, – говорит доктор пациенту. – А может, даже черный президент-гей. Совершенно невозможна только одна комбинация: гей, черный и мертвый».

Финальный диалог выглядит так:

Райт: – Я не выиграю.

Хаус: – Тогда зачем баллотироваться?

Райт: – Ясно. По-вашему, чтобы что-то изменить, нужны только победы?

Как говорится, разницы практически нет.

Однако — нюанс.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"