Ну и что, Титов?

Еще
04:24 07.03.2018
Пришлите свою новость!
02:21
Перспективы стать инопланетянами обсудят Хохлов и Юрий Гагарин
02:03
Историю Исаакиевского собора покажут в Этнографическом музее
01:50
«Русский левша» привезет из Испании редкие виды искусства
01:27
Шоу Ильи Авербуха объединит звездных фигуристов под российским флагом
01:05
BBC: сын отравленного разведчика Скрипаля умер в Петербурге
00:55
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
00:30
Тиллерсон поговорил с прибалтами о российской угрозе
00:21
Концерты Бориса Гребенщикова перенесли на лето
00:16
На гиперзвуковое российское оружие в США решили ответить модернизацией B-52
00:07
Путин и Эрдоган обсудили катастрофу Ан-26 и Восточную Гуту
00:00
Украинскую певицу во Львове заставили признать Россию страной-агрессором
06/03
Петербургских преподавателей и школьников решили протестировать на знание закона о митингах
06/03
ФСБ раскрыла имя заказчика теракта в Петербурге
06/03
Перед 8 марта ГИБДД раздает прокурорские, судебные и президентские номера
06/03
Проходчики на "Театральной" не вышли в ночную смену
06/03
СМИ: В Калининграде задержан участник группировки, связанной со взрывом в метро Петербурга
06/03
Санкт-Петербургское шоссе частично перекрыл упавший в ДТП столб
06/03
Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, взял всю вину на себя
06/03
Бизнесмена Ефимова, сбежавшего ночью от всеволожского Следкома, сняли в Минске с рейса на Вену
06/03
Стрелок с проспекта Наставников избит своими жертвами
06/03
Росавиация заявила о путанице в диалогах пилотов Ан-148 перед катастрофой
06/03
Два мигранта с мачете и саблей сняли скальп с соотечественника в парижском кафе
06/03
В Пенсильвании поезд врезался в цистерну с кислотой
06/03
Жильцы ЖК «ЗимаЛето» потребовали перенести завод TIKKURILA
06/03
В Петербурге неизвестный открыл огонь по автомобилям
06/03
Ученые нашли гены, которые позволяют «видеть» звуки в цветах
06/03
Правнук героя России арестован за стрельбу на парковке
06/03
Минэнерго поддержало расторжение газовых контрактов с Украиной
06/03
Пиотровский и Европейский университет прочитают бесплатные лекции об искусстве
06/03
В разбившемся в Сирии Ан-26 находились 39 человек, включая генерала
06/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 марта
06/03
В Женеве показывают настоящее и будущее автомира
06/03
Экс-владелец фабрики «Красное знамя» идет в суд с мошенничеством на 7 млн
06/03
Петербургский президент-кот покидает пост
06/03
СК: Разбившийся Ан-26 проводил плановый полет в пределах Сирии
06/03
Началось строительство нового здания Удельных бань
06/03
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожих
06/03
Путин получил доклад Шойгу о крушении российского Ан-26 в Сирии
06/03
В РФ сменился самый богатый человек
06/03
«Группа ЛСР» отчиталась о росте прибыли на 73% по итогам 2017 года
06/03
Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» просит разрешить производство V класса опасности на Пироговской набережной
06/03
Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление бывшего российского разведчика
06/03
Следком Всеволожска обыскивает самый мафиозный дом Петербурга, а в нем - авторитетного Фиму
06/03
Минкульт «поприветствовал» идею сделать 9 мая днем российского кино
06/03
На стадионе «Санкт-Петербург» выбрали «Мисс небесная лига «Зенита»-2018»
06/03
Разбившийся Ан-26 садился в Хмеймиме во мгле
06/03
Главу IT-отдела «Петмола» посадили за 30 iPhone, купленных за счет завода
06/03
В отношении гендиректора СМУ-11, где бастуют метростроевцы, возбуждено новое уголовное дело
06/03
В Сирии разбился российский транспортный самолет
06/03
«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино
06/03
В Петербурге плохая уборка улиц породила новый вид бизнеса
06/03
Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО
06/03
Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро
06/03
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
06/03
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
06/03
Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018
06/03
Красота пришла на помощь
06/03
С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек
06/03
ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского
06/03
«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба
06/03
Сергей Лукьяненко появился в трейлере «Черновика»
06/03
Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается
06/03
На Луначарского «Логан» не смог подвинуть военный «КАМАЗ»
06/03
В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию
06/03
В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса
06/03
Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.03.2018 17:52

Ну и что, Титов?

Кандидат в президенты Борис Титов встретился с петербургскими избирателями под куполом планетария. Видимо, потому, что сразу выбрать для этой цели цирк было бы слишком прямолинейно. Но и это была ошибка. Бизнес-омбудсмен по всем статьям проиграл темной материи.
Ну и что, Титов?
Константин Селин,"Фонтанка.ру"

А еще Титов покусился на святое — процитировал «Доктора Хауса». Его не предупредили, что он цитирует серию про то, возможен ли в Америке чернокожий президент-гей, больной СПИДом. Видимо, помощник, который писал Титову текст, ввел его в заблуждение. Удивляться нечему: все лгут. 

Но обо всем по порядку. 

На набережной Обводного выстроилось несколько автомобилей с лаконичной надписью «Титов» на боках. Какой Титов? Зачем Титов? И что — Титов? Никаких уточнений. Кто не понял — тот поймет. Гениальный ход политтехнологов, если такие у Титова, конечно, есть.

Впрочем, одну деталь они недокрутили. Отправляя кандидата с такой фамилией в планетарий, вокруг которого выставлены исполинские портреты великих советских космонавтов, грех было не зацепиться за Германа Степановича. А что? Второй советский человек в космосе. Отличная аналогия для гражданина, который вращается в безвоздушном пространстве российской политики.

В планетарии, как и положено в такого рода местах, было темно. Купол, как и положено, демонстрировал правдоподобную панораму звездного неба. В полумраке на разбросанных по полу мешках цвета хаки неподвижно лежали в разных позах люди. Напоминало мизансцену военного лазарета после ночного артналета. Телевизионные операторы тихо худели в сторонке, не понимая, как работать в таких условиях. 

Я нашла свободный от тел мешок и тоже легла. Титова нигде не было видно. А главное, было непонятно, как и откуда он должен в таких декорациях появиться, чтобы не нарушить эстетику момента. 

Вдруг сверху зазвучал голос.

«Что-то прячется в темных местах Вселенной, – сообщил голос. – Оно не испускает и не отражает свет. Это вещество настолько таинственно, что его назвали... «темная материя».

Хозяева дома, чтобы публика не скучала, врубили одну из своих профильных презентаций. Всепроникающая мощь темной материи поражала воображение. Я бы за нее проголосовала.

Но тут агитацию за темную материю прервали. 

Началась демонстрация предвыборной программы Бориса Титова. 

Под тревожную музыку на сводах планетария вспыхнули огненные письмена.

«Все кризисы России… Стагнация продолжается… В чем причина… Новая экономика… Как этого достичь...» Каждый слайд отражался на своде семикратно, со всех сторон и еще прямо над головой. 

Атака на сознание получилась мощной, но не долгой. 

Борис Титов возник в круглом пятне белого света, специально для него организованном у подножия купола. Беспощадный прожектор скрадывал черты кандидата, зато его тень, густая и четкая, приковывала к себе все внимание. По левую руку от Титова обрисовался петербургский бизнес-уполномоченный Александр Абросимов, по правую — глава местного штаба Дмитрий Панов. 

«Стратегия роста» на всю Вселенную! Шикарное место!» – восторженно воскликнул Титов, поприветствовав собравшихся. Публика, погруженная во тьму зрительного зала, безмолвствовала. 

«Я наполовину из Ленинграда, – доверительно сообщил Титов. – А Санкт-Петербург задает самые умные вопросы».

Обратиться к кандидату напрямую пришедшим не дали. Самые умные вопросы зачитывали из специального приложения в Интернете. 

Начался неспешный разговор на троих. 

«Начну с самого интересующего всех вопроса, – сказал Панов. – "Совсем недавно во время обращения к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин продемонстрировал новые образцы оружия. А что вы приготовили в рамках предвыборной кампании для своего электората?"»

Лежать на мешке цвета хаки внезапно стало очень холодно.

Кандидат Титов усмехнулся и пожевал губами.

«Все мы понимаем, что никакое такое оружие не может создаваться в стране, которая слаба. Слаба экономически», – сказал он.

Холод стал пронизывающим. Это был бунт.

«Это требует потенциала финансового и интеллектуального. А, к сожалению, весь этот потенциал за последние годы у нас подиздержался. Его стало меньше, – продолжал жечь Титов. – Растить его — это большие деньги. Это вложение в различные отрасли науки. Поэтому мы готовим «Стратегию роста», которая даст возможность даже без нефти многое производить в стране, не покупать по импорту».

Все встало на свои места. Блокчейн — будущее нашей цивилизации. Работающий человек бедным быть не может. Цифровая экономика и предприниматели в СИЗО — как-то не звучит. Главный вопрос — куда пойдет страна после выборов. 

«В последнюю неделю каждый представляет свой взгляд на будущее, – сказал Титов. – И от этого реально зависит наше будущее в будущем… то есть в будущем наше будущее».

С трудом выпутавшись из этой фразы, Титов напомнил, что главная задача собравшихся — правильно проголосовать на выборах за новую экономику. Потому что «за последние 17 лет ничего нового мы не сделали, подкрасили, привели в порядок». «Поэтому мы участвуем в избирательной кампании, – сказал Титов, обращаясь преимущественно к главе собственного штаба. – Хотя, Владимир Владимирович — очень. Как вы и сказали».

«Борис Юрьевич, у нас с экономической ситуацией действительно все настолько плохо, или есть надежда, что хорошо?» – вежливо уточнил Панов. 

Кандидат ответил, что у него для избирателей две новости: плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что у нас действительно все плохо. «За последние годы весь мир вырос на 35%, страны БРИКС — на 60%, а мы — всего на 6%». По уровню жизни нас обошли не только Китай и Индия, но и Казахстан. Хорошая новость, по версии Титова, заключается в том, что «потенциал нашей страны огромен».

Бизнес-омбудсмен аргументировал это тем, что «Телеграм» с капитализацией в триллион долларов, говорит по-русски. Правда, развивается в Америке. «Наша главная задача сделать так, чтобы здесь им было выгоднее», – сказал Титов. Не знаю, были ли в зале сотрудники ФСБ, но я бы на их месте аплодировала стоя.

Еще один тезис Титова, поразивший мой несчастный мозг: многие предприниматели в России хотят платить налоги с майнинга, но государство отказывается их принимать. Но эту коллизию Титов знает, как решить. 

Этого я уже не вынесла. Я закрыла глаза и заснула. Я хотела, чтобы мне приснилась черная материя — как она всасывает в себя вот это все, а я за нее голосую. 

Но в лицо мне тут же уперся луч фонаря. 

Чужой оператор фиксировал на видео, как я сплю. 

Я не в обиде на тебя, неизвестный коллега. Тебе нужна была хотя бы одна человеческая эмоция. Надеюсь, ты ее получил.

Но вот чего я простить не могу, так это цитаты из «Доктора Хауса», которой Борис Титов попытался объяснить, зачем он идет на выборы, если «Владимир Владимирович — очень». 

«Помните, серия была в «Докторе Хаусе», к нему пришел пациент, который был неудачным кандидатом в губернаторы штата, – сказал Титов. – Он пять раз баллотировался и пошел в шестой. И с ним случилась беда, он на одном из митингов потерял сознание. Доктор Хаус спросил: "Зачем вы свое здоровье гробите?" А он сказал: «Если бы я не ходил на выборы губернатора, политика штата была бы совершенно другой».

Так вот. В сериале «Доктор Хаус» восемь сезонов и 177 серий. Только две из них — про политиков. Вторую даже не ищите — там про политтехнолога и однополый секс. Эпизод, о котором имел неосторожность высказаться Титов, называется «Образец для подражания». Пациент — чернокожий кандидат в президенты США сенатор Гари Райт, который теряет сознание во время предвыборной кампании. Анализ показывает, что у него СПИД. Хаус подозревает, что это потому, что Райт — гей. Но надо, чтобы Райт сознался и тем самым подтвердил диагноз. «Однажды у нас будет черный президент. И даже президент-гей, – говорит доктор пациенту. – А может, даже черный президент-гей. Совершенно невозможна только одна комбинация: гей, черный и мертвый». 

Финальный диалог выглядит так:

Райт: – Я не выиграю.

Хаус: – Тогда зачем баллотироваться?

Райт: – Ясно. По-вашему, чтобы что-то изменить, нужны только победы?

Как говорится, разницы практически нет. 

Однако — нюанс.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30

В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тиллерсон поговорил с прибалтами о российской угрозе
Путин прилетел на Урал
СМИ: Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь
Соловьев перед выборами покажет «Миропорядок-2018» с участием Путина
Лаврова сделали министром Намибии
В «день тишины» перед выборами Первый канал покажет «Крым»
Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете
Путин поговорил с Макроном о Сирии
Французский президент считает, что итоги выборов в Италии определили мигранты
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
Ну и что, Титов?
Фёдор Лукьянов: Даже если в Италии выиграют «наши люди», санкции останутся
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку
Кто говорит по «секретному телефону Минобороны»
Явка на выборы: все выше, и выше, и выше
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

кадр из видео/YouTube/FIFA

Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

кадр из видео

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.