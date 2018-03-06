Разбившийся Ан-26 садился в Хмеймиме во мгле

Разбившийся в Сирии транспортный самолет Ан-26 Минобороны РФ заходил на посадку в приборных метеоусловиях. Согласно авиационной метеосводке, в 12:00 по Гринвичу (15:00 по московскому времени) на аэродроме Хмеймим, где базируется российская группировка в Сирии, наблюдалась видимость 5 километров и мгла. В таких условиях летчики не могли издалека увидеть полосу и должны были ориентироваться на показания навигационных приборов на финальном этапе полета.

Сейчас к Хмеймиму подходит гроза. Видимость ухудшилась до 4000 метров, пришли кучево-дождевые облака, в которых чаще всего появляются грозы, появились порывы ветра до 12 м/с.

По данным Минобороны РФ, самолет врезался в землю в 500 метрах от торца полосы. Все находившиеся на борту 32 человека погибли. Одной из первых версий произошедшего была названа техническая неисправность.

Мгла (в авиационной метеорологии) – сплошное помутнение атмосферы, обусловленное наличием в воздухе сухих очень мелких взвешенных частиц пыли, дыма, гари, пыльцы растений и т.д., не видимых невооруженным глазом. Горизонтальная дальность видимости на уровне 2 м составляет от 1 до 9 км. Иногда видимость может снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров.