Главу IT-отдела «Петмола» посадили за 30 iPhone, купленных за счет завода

Начальник IT-отдела молочного комбината «Петмол» Игорь Дюбин осужден в Петербурге за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает 6 марта объединенная пресс-служба судов города, сотрудник решил «подзаработать» за счет компании. В течение полугода, с 15 января по 8 июля 2014 года, Дюбин заказывал и получал от ООО «СТЭП» товар, который по поддельным накладным оплачивала бухгалтерия. Например, 12 марта фирма рассчиталась за жесткий диск на 6 Гб, а на самом деле предприимчивый начальник IT-отдела купил себе iPhone 5. А потом еще 29 гаджетов этого же производителя. Также любитель современной техники приобрел за казенный счет 6 планшетов и 2 вентилятора.

Всего фирма «СТЭП» отгрузила мобильников и других гаджетов на 2 млн рублей. Куда они канули, пресс-служба судов не сообщает.

На суде фигурант вину не признал. Но суд счел его вину доказанной и приговорил к четырем годам лишения свободы. Интересно, что гражданский иск молочный завод заявлять в рамках дела не стал.