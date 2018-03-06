Переигровка как «обозначение»

Попытка повернуть ход футбольной истории вспять, события 11-летней давности и 125-й пункт дисциплинарного регламента: «Фонтанка» разбирается в аппаратном скандале вокруг матча «Зенит» - «Амкар».

Вечером в понедельник спортивный интернет сперва недоуменно поднял бровь, а потом, уж простите, откровенно заржал: сразу несколько московских источников сообщили, что «Зенит» подал протест в Контрольно-дисциплинарный комитет и пытается опротестовать результат матча 21-го тура "Росгосстрах" чемпионата России по футболу против «Амкара». Зазвучало слово "переигровка".

Для читателей вне контекста объясним: вот так вот, без помощи поисковиков и звонков эрудированным коллегам, отдел спорта «Фонтанки» прецедентов переигровок в российской лиге вспомнить не смог. Коллеги подсказали: в истории российского футбола таких случаев действительно не было. Смех спортивной общественности понятен: обычно после драки кулаками не машут, и желание петербургского клуба, апеллируя к букве футбольного закона, получить шанс еще раз справиться с «Амкаром» выглядит как минимум неловко.

Напомним: концовка матча с командой Вадима Евсеева получилась огненной, с трибун летели различные предметы, включая стеклотару размера «малёк», главный судья матча Владимир Сельдяков удалил по делу Доменико Кришито (в составе «Зенита» это удаление стало вторым) и откровенно поплыл. Сельдяков попытался после приземлившегося на газон стробоскопического файера увести команды в подтрибунное помещение, в итоге не решился на этот смелый гражданский шаг и дал доиграть матч. В этой суматохе арбитр показал вторую желтую карточку футболисту «Амкара» Николаю Зайцеву, но удалить его — то есть показать карточку красную — забыл. Именно на это вопиющее обстоятельство и указывает в своем протесте «Зенит».

«Зенит» апеллирует к 125-й статье дисциплинарного регламента: результат матча может быть аннулирован и может быть назначена переигровка в том случае, если нарушение правил повлияло на результат игры. Проблема заключается в том, что удаленный-неудаленный Зайцев не успел вернуться на поле и принять участие в концовке: он в компании врачей «Амкара» медленно шел вокруг поля по направлению к подтрибунке (куда и должен направляться удаленный футболист). Более того, в протоколе матча — пусть и, возможно, по подсказке, последовавшей уже после финального свистка, – факт удаления отмечен, так что очевидного основания для еще одной встречи нет.

Трогательная деталь: в возможность переигровки не верят и в самом «Зените». Иначе как трактовать цитату заместителя спортивного директора Вячеслава Малафеева, которая опять же удивила всех любителей спорта вечером в понедельник?

«Мы понимаем, – заявил Малафеев, – что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат — все решается на футбольном поле. Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание». Такого в российском футболе еще не было: протест как обозначение позиции подается впервые.

Репутационная проблема этого обозначения понятна: «Зенит» сам не смог обыграть нищий «Амкар», у которого за три дня до игры сменился главный тренер, «Зенит» Роберто Манчини выиграл 2 матча из десяти последних в чемпионате, Манчини после удалений Александра Ерохина и Кришито называет судейство Сельдякова «катастрофой», – и на этом фоне петербургский клуб вступает в бюрократически не подготовленную борьбу с футбольной Москвой (понятно, что решение будет приниматься в южной столице, и понятно, что «Амкар» о переигровке никто спрашивать не будет).

Петербургскому болельщику особенно тяжело: московские исполины духа уже настрочили многочисленные экраны неприятных слов, справедливо указывая на неуместность такого протеста. Тем более что это протест как обозначение, а не как способ достижения результата. И вроде бы как обычно московские передовицы только раздражают, но со справедливостью-то даже болельщику тяжело спорить: ну действительно, какие протесты после таких матчей?

Любопытно, что это не первая попытка «Зенита» переписать футбольную историю. Во времена первого президентства Сергея Фурсенко в «Зените» после также непростого матча ЦСКА – «Зенит» 5 ноября 2006 года директор петербургского клуба Александр Поваренкин выступил с открытым письмом в адрес президента ЦСКА Евгения Гинера:

«Следует признать, что общественный конфликт, складывающийся по результатам матча ЦСКА – «Зенит», наносит серьезный ущерб имиджу РФС и РФПЛ, а также ставит под сомнение объективность и спортивную обоснованность результатов чемпионата России по футболу.

Учитывая изложенное, во избежание эскалации конфликта и в целях выяснения сильнейшей стороны в честной борьбе на футбольном поле, мы выступаем с предложением провести переигровку указанного матча. Понимая, что Регламент чемпионата не предусматривает возможности обязательной переигровки в таких случаях, мы обращаемся к Вам как главе ПФК «ЦСКА» за добровольной поддержкой данной инициативы.

В случае поддержания Вами предложения ЗАО «ФК «Зенит» просим направить соответствующую информацию в РФС для рассмотрения вопроса о проведении переигровки и принятия решения о дате и времени матча. Принимая во внимание сложность складывающейся ситуации, просим дать принципиальный ответ незамедлительно».

Гинер тогда ответил резко, не оставив надежды на дружбу домами: «...как Вы совершенно верно отметили в Вашем обращении, – Регламент Чемпионата России по футболу не предусматривает никакой возможности переигровки в таких случаях. То есть, фактически, Вы предлагаете нарушить основополагающие нормы регламентирующих документов РФС. К сожалению, в последнее время со стороны Вашего Клуба прослеживается неуважение к другим участникам Чемпионата. Попытки всеми способами оспорить результаты матчей с командами ФК "Рубин" и ПФК ЦСКА, используя при этом порочащие и несоответствующие действительности сведения, обращения в правоохранительные органы, истерия в прессе, – явное тому подтверждение».

Как вы понимаете, добровольной поддержки инициативы «Зенита» в 2006 году не случилось, и дело закончилось лишь отстранением до конца сезона судейской бригады матча ЦСКА – «Зенит» под руководством покойного Владимира Петтая (ассистенты Владислав Хупавко, Вадим Бращин).

Этот невероятный футбольный этюд образца 2018 года разрешится утром в среду, 7 марта, в 11 утра: на это время назначено заседание КДК, на котором планируется рассмотрение «обозначения» «Зенита». Интересно, что даже если вдруг Земля налетит на небесную ось и московские футбольные функционеры назначат переигровку, то дат в футбольном календаре физически не осталось: после переноса игры с «Динамо» с 18 марта на 18 апреля с учетом пока еще продолжающихся подвигов «Зенита» в Лиге Европы свободных дней для игр РФПЛ нет. Понятно, что величием духа было бы назначение переигровки на дни уже после конца сезона (в годы советского футбола такое случалось достаточно часто), но верится в это с трудом.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»