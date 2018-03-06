В отношении гендиректора СМУ-11, где бастуют метростроевцы, возбуждено новое уголовное дело

Денежные средства, которые находятся на арестованном счете ЗАО «СМУ-11», распределены между рабочими, заявляют в управлении Федеральной службы судебных приставов. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело.

Петербургское управление службы судебных приставов направило в банк «Санкт-Петербург» постановление о первоочередном перечислении средств с арестованных счетов СМУ-11 на счет взыскателей, не получивших зарплату. Об этом ведомство сообщает 6 марта. По информации УФССП, в СМУ-11 была создана комиссия по трудовым спорам, которая направила в службу удостоверения комиссии в отношении каждого из своих работников. 2 марта поступило порядка 500 исполнительных документов по взысканию заработной платы за ноябрь. После этого были возбуждены исполнительные производства на 21,7 миллиона рублей, а в банк ушло уже названное постановление.

«5 марта деньги, находившиеся на арестованном счёту, были распределены между взыскателями, – сообщает УФССП. – Банковская операция по перечислению заработной платы на счета граждан может занять около 3 дней. Также в Управление уже поступили исполнительные документы по взысканию заработной платы за декабрь и январь. В настоящий момент ведётся работа по распределению денежных средств между взыскателями».

В свою очередь, прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой». Общая задолженность превышает 70 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства 6 марта, предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), наложены штрафы. Кроме того, в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Как подтверждает прокуратура, 6 марта погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2017 года в размере 21 млн рублей. Еще 28 млн рублей поступили на банковские счета управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу для дальнейшего распределения.

Ранее стало известно, что рабочие «СМУ-11 Метрострой» остановили проходку тоннеля от станции метро «Театральная» до станции «Горный институт». По их словам, им не платят зарплату уже три месяца. Счета компании арестованы по требованию налоговой службы, которая насчитала предприятию более миллиарда долгов. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.