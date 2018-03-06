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06.03.2018 17:31

На стадионе «Санкт-Петербург» выбрали «Мисс небесная лига «Зенита»-2018»

На стадионе «Санкт-Петербург» выбрали «Мисс небесная лига «Зенита»-2018»
ФК «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» и авиакомпания «Россия» выбрали победительницу конкурса «Мисс небесная лига «Зенита»-2018». Ею стала 21-летняя Виолетта Шеверова.

Трое финалисток – болельщиц «Зенита» поборолись за титул и корону прямо на стадионе Крестовского острова. Конкурс предварял матч с «Амкаром», сыгранный вничью. В том числе, в составе жюри таланты финалисток конкурса оценивал бывший футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов.

Виолетта Шеверова приехала в Петербург из Краснодарского края, работает архитектором. С детства увлекается спортом и уже 5 лет болеет за «Зенит».

«Мисс Небесная лига «Зенита» — 2018»


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