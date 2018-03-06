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Фонтанка.fi
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06.03.2018 17:18

Победителю финского турнира по метанию копья подарят остров

Один из островов архипелага Турку на западе страны станет собственностью спортсмена, которому удастся побить рекорд Финляндии по метанию копья. Нынешний рекорд был установлен Аки Парвиайненом почти 20 лет назад и составляет 93,09 м. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF).

Желание побороться за собственный остров уже выразили чемпион мира Йоханнес Веттер, олимпийский чемпион Томас Ролер и Теро Питкямяки, который неоднократно признавался лучшим спортсменом страны. 

Финский чемпионат по метанию копья (или игры имени Пааво Нурми) пройдет 5 июня в Турку. 


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В ежегодный список «Влиятельных женщин» газеты «Деловой Петербург» в 2018 году вошла директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина.
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06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30
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Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
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