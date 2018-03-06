Победителю финского турнира по метанию копья подарят остров
Один из островов архипелага Турку на западе страны станет собственностью спортсмена, которому удастся побить рекорд Финляндии по метанию копья. Нынешний рекорд был установлен Аки Парвиайненом почти 20 лет назад и составляет 93,09 м. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF).
Желание побороться за собственный остров уже выразили чемпион мира Йоханнес Веттер, олимпийский чемпион Томас Ролер и Теро Питкямяки, который неоднократно признавался лучшим спортсменом страны.
Финский чемпионат по метанию копья (или игры имени Пааво Нурми) пройдет 5 июня в Турку.