В Сирии разбился российский транспортный самолет

Транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, погибли 32 человека, сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщает телеканал "Звезда", по предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

«Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы», – цитирует телеканал сообщение военного ведомства.

Телеканал со ссылкой на информацию Минобороны указывает на то, что причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность и огневого воздействия на самолет не было.