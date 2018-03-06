«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино
ФК «Зенит» не будет строить стадион во Фрунзенском районе, как собирался ранее, рассказали «Фонтанке» 6 марта в пресс-службе клуба.
«Клуб пересмотрел свои планы по реализации инвестпроектов. Поводом для этого стали передача нам в управление стадиона «Санкт-Петербург» и текущие задачи по улучшению имеющейся инфраструктуры, – пояснили пресс-службе клуба. – Сейчас «Зенит» занимается улучшением Академии клуба и учебно-тренировочного центра, которые этим летом станут базами для проведения ЧМ-2018. Учитывая все вышесказанное, на данный момент принято решение не развивать участок земли во Фрунзенском районе».
Напомним, в 2013 году руководство «Зенита» обратилось к правительству города с просьбой выделить земельный участок для размещения резервного стадиона. Подходящее место было найдено во Фрунзенском районе, на Балканской улице (северо-восточнее пересечения участка железной дороги «Бухарестская ул. – Витебская линия ж.д.»). Пятно включили в отраслевую схему развития и размещения объектов физической культуры и спорта на период до 2015 года с перспективой до 2025 года.
Однако в дальнейшем место стало объектом интересов активистов, далеких от спорта, — противников строительства Океанариума в парке Интернационалистов. В своих обращениях в Смольный они предлагали, в частности, перенести Океанариум в другое место – например, сюда, на место, зарезервированное под стадион. Дело в том, что в июне 2017 года, во время проведения Петербургского экономического форума, губернатор Полтавченко заявили, что «Зенит» не собирается рассматривать для себя данный проект, так как у клуба уже есть два стадиона. Но позже в ответе на запрос депутат Оксаны Дмитриевой он заявил, что официального заявления об отказе от строительства резервного стадиона для «Зенита» в Смольный не поступало. А следовательно, какие-то иные претензии на этот участок необоснованны.
19 декабря Смольный утвердил проект планировки территории на Балканской, где планировали резервный стадион. В тексте документа слова «стадион» уже нет. А 10 марта истекает срок подготовки ППТ для участка под Океанариум. После этого срока в течение 10 дней должно быть опубликовано извещение о публичных слушаниях по проекту.
Справка:
Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Предполагалось открыть его в парке Интернационалистов еще в 2017 году, инвестором выступило ООО «Оптима», связанное с миллиардером Зарахом Илиевым, совладельцем группы компаний «Киевская площадь». Однако затем проект вырос до 15 млрд, окончание работ отложили на 2021 год. Тем временем жители Купчино сотнями выходят на митинги прости застройки парка.