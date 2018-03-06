«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино

ФК «Зенит» не будет строить стадион во Фрунзенском районе, как собирался ранее, рассказали «Фонтанке» 6 марта в пресс-службе клуба.

«Клуб пересмотрел свои планы по реализации инвестпроектов. Поводом для этого стали передача нам в управление стадиона «Санкт-Петербург» и текущие задачи по улучшению имеющейся инфраструктуры, – пояснили пресс-службе клуба. – Сейчас «Зенит» занимается улучшением Академии клуба и учебно-тренировочного центра, которые этим летом станут базами для проведения ЧМ-2018. Учитывая все вышесказанное, на данный момент принято решение не развивать участок земли во Фрунзенском районе».

Напомним, в 2013 году руководство «Зенита» обратилось к правительству города с просьбой выделить земельный участок для размещения резервного стадиона. Подходящее место было найдено во Фрунзенском районе, на Балканской улице (северо-восточнее пересечения участка железной дороги «Бухарестская ул. – Витебская линия ж.д.»). Пятно включили в отраслевую схему развития и размещения объектов физической культуры и спорта на период до 2015 года с перспективой до 2025 года.

Однако в дальнейшем место стало объектом интересов активистов, далеких от спорта, — противников строительства Океанариума в парке Интернационалистов. В своих обращениях в Смольный они предлагали, в частности, перенести Океанариум в другое место – например, сюда, на место, зарезервированное под стадион. Дело в том, что в июне 2017 года, во время проведения Петербургского экономического форума, губернатор Полтавченко заявили, что «Зенит» не собирается рассматривать для себя данный проект, так как у клуба уже есть два стадиона. Но позже в ответе на запрос депутат Оксаны Дмитриевой он заявил, что официального заявления об отказе от строительства резервного стадиона для «Зенита» в Смольный не поступало. А следовательно, какие-то иные претензии на этот участок необоснованны.

19 декабря Смольный утвердил проект планировки территории на Балканской, где планировали резервный стадион. В тексте документа слова «стадион» уже нет. А 10 марта истекает срок подготовки ППТ для участка под Океанариум. После этого срока в течение 10 дней должно быть опубликовано извещение о публичных слушаниях по проекту.