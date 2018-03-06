Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей

Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.

За 2017 год портфель проектов группы уменьшился на 170 тысяч кв. м и составил 8,6 млн кв. м. Однако физическое сокращение компенсировал рост стоимости. По сравнению с предыдущим годом, оценочная стоимость квадратного метра недвижимости увеличилась на 32%.

Значительнее всего, на 22 млрд рублей, подорожали проекты в Петербурге. В Северной столице расположена основная часть портфеля недвижимости «Группы ЛСР» – почти 68% по площади и 59% по стоимости.

В прошлом году «Группа ЛСР» приобрела у турецкой компании Renaissance Development право намыва 34 га на Васильевском острове. Территория появится западнее уже строящихся комплексов. На намытом участке можно будет построить около полумиллиона квадратных метров. Доля Московского региона в портфеле составила 22% по площади и 37% по стоимости.

Кроме того, в 2017-м компания активно оформляла градостроительную документацию для новых объектов – за год портфель строящихся проектов вырос на 920 тыс. кв. м. В июле этого года ужесточается закон о долевом строительстве, и получение разрешений позволит строить дома по старым правилам. По состоянию на 31 декабря 2017 года портфель недвижимости включает 3,9 тыс. кв. м чистой продаваемой площади в стадии строительства и 1,2 тыс. кв. м – в стадии проектирования.

Большая часть портфеля представлена недвижимостью сегмента масс-маркет – почти 6,3 млн кв. м, или 73% портфеля по площади. Ее стоимость составляет 41% от всего портфеля.

Портфель недвижимости также включает девелоперские проекты в сегментах жилой недвижимости элитной категории и бизнес-класса, а также в сегменте коммерческой недвижимости. Эти сегменты составляют относительно небольшую долю в портфеле с точки зрения чистой продаваемой площади, однако имеют более высокую рыночную стоимость в расчете на один квадратный метр по сравнению с проектами в сегменте масс-маркет.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»