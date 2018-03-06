Авиадебоширов будут лишать карт «Аэрофлот Бонус» и накопленных миль

«Аэрофлот» будет лишать элитного статуса и привилегий участников программы лояльности, грубо нарушивших правила поведения при предполетном обслуживании и на борту. Накопленные мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника.

Авиакомпания ввела санкции по отношению к дебоширам из-за участившихся случаев деструктивного поведения на борту. С начала 2018 года на рейсах «Аэрофлота» зафиксировано 9 инцидентов, когда к сотрудникам авиакомпании применяли грубое физическое насилие.

При этом практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев.

По новым правилам, счет авиадебоширов в программе лояльности будет аннулирован. Кроме того, они не смогут зарегистрироваться в «Аэрофлот Бонус» повторно. Каждый участник может быть зарегистрирован только один раз. Таким образом, пассажир, допустивший бесчинство на рейсах «Аэрофлота» лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе «Аэрофлот Бонус».

«Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора воздушной перевозки.

Авиаперевозчик продолжает непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов. Для авиакомпании важно обеспечить абсолютный уровень безопасности и комфорта пассажиров на своих рейсах. «Аэрофлот» не только постоянно повышает уровень сервиса, но и прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты своих пассажиров.

Ранее благодаря активной позиции авиакомпании был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта.