«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад

Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.

По помещениям детского садика, построенного «Северным городом», губернатора провел президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. Уже летом детский сад планируют официально передать на баланс города, чтобы в сентябре он принял малышей. Площадь помещений садика – 2660 кв. метров, он рассчитан на 80 детей.

По соседству, в следующих этапах Ultra City, компания собирается построить еще один детский сад на 150 мест и школу на 825 человек. Таким образом, микрорайон будет полностью обеспечен необходимой образовательной инфраструктурой.

«В новые микрорайоны переезжает много молодых семей с детьми, поэтому эти объекты будут очень востребованными», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

«Северный город» передаст садик городу «под ключ». Помимо полной отделки помещений по индивидуальному дизайн-проекту, компания позаботится о том, чтобы здесь изначально было все необходимое для детского учреждения. Столы и стулья, кровати и стеллажи, более 150 наименований игрушек, дидактические пособия, оборудование для музыкальных и театрализованных игр – все это будет в группах.

Пищеблок оснащается оборудованием для приготовления еды. Здесь есть горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха, отдельная моечная, помещение для охлаждения продуктов. В садике есть своя прачечная, оборудованная стиральными, сушильными и гладильными машинами, медицинский кабинет и процедурная. В залах для музыкальных и физкультурных занятий – аудио- и видеооборудование, в том числе телевизор и мультимедийный проектор с настенным экраном, пианино, а также спортивные тренажеры и инвентарь: от мячей и обручей до детских гантелей и скакалок.

Весь проект Ultra City создавался в концепции комфортной визуальной среды – ее специально для «Северного города» разработала одна из ведущих исследовательских компаний Lumiknows (ранее она занималась разработкой дизайн-стратегий для Samsung, Danfoss, Renault, Philips, московского метрополитена).

На территории жилого комплекса уже реализован и ряд других необычных решений: фруктовый сад из яблонь и вишен, деревянные настилы для занятий йогой, скейт-парк, не говоря уже об уличной workout-площадке и футбольном стадионе. Передача ключей новоселам начнется весной.

Справка о компании Группа RBI

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/