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06.03.2018 16:07

«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад

«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад
Фото предоставлено компанией «Северный город»

Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.

По помещениям детского садика, построенного «Северным городом», губернатора провел президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. Уже летом детский сад планируют официально передать на баланс города, чтобы в сентябре он принял малышей. Площадь помещений садика – 2660 кв. метров, он рассчитан на 80 детей.

По соседству, в следующих этапах Ultra City, компания собирается построить еще один детский сад на 150 мест и школу на 825 человек. Таким образом, микрорайон будет полностью обеспечен необходимой образовательной инфраструктурой.

 «В новые микрорайоны переезжает много молодых семей с детьми, поэтому эти объекты будут очень востребованными», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

«Северный город» передаст садик городу «под ключ». Помимо полной отделки помещений по индивидуальному дизайн-проекту, компания позаботится о том, чтобы здесь изначально было все необходимое для детского учреждения. Столы и стулья, кровати и стеллажи, более 150 наименований игрушек, дидактические пособия, оборудование для музыкальных и театрализованных игр – все это будет в группах.

Фото предоставлено компанией «Северный город»

Пищеблок оснащается оборудованием для приготовления еды. Здесь есть горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха, отдельная моечная, помещение для охлаждения продуктов. В садике есть своя прачечная, оборудованная стиральными, сушильными и гладильными машинами, медицинский кабинет и процедурная. В залах для музыкальных и физкультурных занятий – аудио- и видеооборудование, в том числе телевизор и мультимедийный проектор с настенным экраном, пианино, а также спортивные тренажеры и инвентарь: от мячей и обручей до детских гантелей и скакалок.

Весь проект Ultra City создавался в концепции комфортной визуальной среды – ее специально для «Северного города» разработала одна из ведущих исследовательских компаний Lumiknows (ранее она занималась разработкой дизайн-стратегий для Samsung, Danfoss, Renault, Philips, московского метрополитена).

На территории жилого комплекса уже реализован и ряд других необычных решений: фруктовый сад из яблонь и вишен, деревянные настилы для занятий йогой, скейт-парк, не говоря уже об уличной workout-площадке и футбольном стадионе. Передача ключей новоселам начнется весной.

Справка о компании Группа RBI

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/


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Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07

«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад

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