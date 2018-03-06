Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро

Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Мария Щербакова обратились к председателю комитета по транспорту Смольного Александру Головину с предложением ввести штраф за забытые в подземке вещи. Как считают депутаты ЗакСа, граждане станут ответственнее, и станции метро будут реже закрывать на проверку.

«Как показывает практика, в большинстве случаев забытые сумки опасности не представляют, в них обнаруживают продукты питания, игрушки, пустые банки и коробки. Для снижения количества случаев закрытия станций из-за рассеянности пассажиров, помимо звуковых объявлений в метро и поучительных иллюстраций, необходимы дополнительные меры», – цитируют 6 марта в пресс-службе комитета по законодательству Дениса Четырбока.

По его словам, в действующих правилах пользования метрополитеном обязанность держать свои вещи в непосредственной близости не закреплена, а привлечь к ответственности за оставление багажа без присмотра невозможно. По мнению депутатов, для введения штрафов нужно изменить действующий закон. Этим они и намерены заняться, если получат одобрение чиновников Смольного.