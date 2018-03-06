УФАС: И в морге должна быть конкуренция

Тесное соседство судмедэкспертов и частной похоронной конторы заинтересовало петербургских антимонопольщиков. Пригрев под боком госпредприятие, коммерсанты подобрались к покойникам слишком близко.

Как 6 марта сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной антимонопольной службы, непозволительный симбиоз нашелся в морге при крематории на Шафировском проспекте. Помещения закреплены за ГУП «Ритуальные услуги», но сдаются предприятием в аренду фирме «Р.И.П.». Похоронная компания безвозмездно потеснилась, и часть морга и оборудования отдала тем, кто занимается умершими до них, – государственному Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).

Разделив с судмедэкспертами секционные столы, холодильные камеры и стеллажи для хранения трупов, «Р.И.П.» фактически оплатила доступ к информации об умерших. К такому выводу пришла комиссия антимонопольного ведомства, признав подобную близость нарушением закона о защите конкуренции.

Разобраться с взаимовыгодным сотрудничеством коммерческого и государственного настоятельно рекомендовано ответственным комитетам Смольного.