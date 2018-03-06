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06.03.2018 15:49

Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018

 

Вице-премьер России Виталий Мутко покинул пост координатора от правительства России по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как 6 марта сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС, его в этой должности сменит Аркадий Дворкович. В пресс-службе Дворковича подтвердили назначение. Документ об изменении в распределении обязанностей был подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 марта.

Напомним, 4 января 2018-го Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». В СМИ писали, что решение может быть связано с судебными разбирательствами между Мутко и Международным олимпийским комитетом. Незадолго до этого вице-премьер приостановил и руководство Российским футбольным союзом. Впрочем, как уже писали в СМИ, уход с этих постов Мутко может быть формальностью для того, чтобы успокоить международные спортивные организации.


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