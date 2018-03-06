Два матча нового сезона НХЛ пройдут в Хельсинки

Национальная хоккейная лига опубликовала список дат и мест матчей регулярного сезона-2018/19, которые пройдут в Европе.

Edmonton Oilers сыграют против New Jersey Devils в шведском Гётеборге 6 октября. А поклонникам хоккея из Петербурга можно будет поехать на матчи в Хельсинки 1 и 2 ноября, где сразятся Florida Panthers и Winnipeg Jets. Встречи пройдут на «Хартвалл-арене». В составе Panthers играет финский хоккеист с русскими корнями Александр Барков, а «вундеркинд» Патрик Лайне впервые выйдет на родной лёд в качестве игрока НХЛ.

За шанс увидеть звёзд НХЛ придётся отдать от 89 до 235 евро.