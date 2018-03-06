С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек

Сотрудник британской экстренной службы госпитализирован после осмотра местности, где предположительно отравлен российский разведчик Сергей Скрипаль. Еще несколько человек подверглись медицинскому досмотру.

Полиция графства Уилтшир днем 6 марта обновила информацию о расследовании инцидента с участием 66-летнего Скрипаля и его дочери Юлии. Версия об отравлении неизвестным веществом продолжает оставаться основной, а количество пациентов больницы города Солсбери увеличилось.

«Подтверждаем, что сотрудники экстренных служб были осмотрены сразу после инцидента. Все, кроме одного, выписаны из больницы», – сообщает полиция Уилтшира.

Как следует из официальной информации, осмотр места происшествия затронул скамейку, на которой в бессознательном состоянии прохожие нашли Сергея и Юлию Скрипаль, ресторан Zizzi и бар Bishop's Mill. Опубликованная британской The Telegraph видеозапись позволяет предположить, что после посещения мест общественного питания разведчик и дочь все еще чувствовали себя хорошо, но через пару минут почувствовали недомогание и сели на скамейку. Они попали в камеру уличного наблюдения по пути из ресторана.

Инцидент в городе Солсбери (140 километров к западу от Лондона) случился в начале пятого вечера воскресенья, 4 марта. Сидящий на скамейке Сергей Скрипаль привлек внимание прохожих странными движениями рук и застывшим лицом. Его спутница, сидевшая рядом, уронила голову мужчине на плечо и не реагировала на обращения. В больницу Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены без видимых телесных повреждений. После предварительного диагноза «отравление неизвестным веществом» территория торгового центра была оцеплена, осмотр проводили эксперты по химической и биологической защите.

Пара до сих пор находится в критическом состоянии, уточняют власти Уилтшира. По одной из версий, пострадавшие были отравлены мощным анальгетиком фентанилом. К расследованию подключено контртеррористическое подразделение полиции.

Сергей Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ Генштаба Минобороны России. В 1999 году уволился, работал в МИДе. Задержан в 2004-м по обвинению в государственной измене. Приговорен к тринадцати годам колонии, но помилован президентом Медведевым для участия в обмене. США выдали десять разоблаченных шпионов, в том числе Анну Чапман. Россия – четверых, в том числе Скрипаля. После освобождения его доставили в Великобританию, где он получил политическое убежище. Дочь Скрипаля живет в Москве, несколько раз прилетала к отцу.