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07.03.2018 13:00

Как переехать ближе к природе и не поставить крест на хобби ребенка

Не все новые районы страдают от нехватки инфраструктуры. К услугам жителей кварталов на юге города – целый список учреждений, где таланты ребенка получат развитие, а друзья разделят с ним хобби и досуг.
Как переехать ближе к природе и не поставить крест на хобби ребенка
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«На Царскосельских холмах» построен первый детский садик с бассейном. Он откроется во дворе малоэтажного «Образцового квартала 2» и скоро примет 140 детей в возрасте от годика до 7 лет. Впрочем, к услугам родителей не только «обязательные» садики и школы. В 15 минутах езды на машине, в Пушкине, можно найти занятия для развития любых талантов.

Для дошкольников

Детские клубы и школы Пушкина принимают малышей с года-полутора. Для ребенка – это первые навыки общения и воспитание, для мам – способ развлечься и отвлечься от однообразного быта. Часть занятий ориентирована, скорее, на взрослых. В центре «Дети Пушкина» молодых мам с малышами займут бэби-йогой или сделают бэби-массаж. Развивающие занятия предусмотрены как для деток от 1 года до 3 лет (вместе с мамами), так и для ребят 3-6 лет.

В детском клубе «Альтернатива» с малышами занимаются ранним речевым и общим развитием, а детей 3-4 лет – уже знакомят с буквами и цифрами по системе Н. А. Зайцева. Такие занятия сочетают игры, упражнения, небольшие драматические сценки и творческую часть, где ребята мастерят поделки. Еще чуть позже дети начинают изучать английский язык, естествознание, краеведение, развитие речи и интенсивно готовиться к школе, в том числе к художественной. «Фишки» клуба: маленькие группы на 3-4 ребенка.

Родителей дошкольников заинтересует и группа развития «Лучики» при подростково-молодежном центре «Юность». В ней ребята больше узнают о буквах, слогах, правилах сложения и вычитания.

В детском клубе с говорящим названием «Я все могу» малышей от 1 года до 6 лет развивают по знаменитой системе итальянского педагога Марии Монтессори. Основные принципы: самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для детей и подростков

В помощь тинейджерам в Пушкине действуют несколько подростково-молодежных клубов. В их числе – уже упоминавшийся центр «Юность», а также «Пушкинец», «Солнечный город». В них учат игре на музыкальных инструментах и боевым искусствам. Популярностью у детей и родителей пользуется и театр-студия танца «Крис». Коллективы выступают в Петербурге, летом выезжают в лагерь на море, а иногда – колесят с концертами по России и Европе.

Профессиональному спорту учат в спортивной школе Пушкинского района, где занимаются 860 учащихся.  В школе работают отделения легкой атлетики,  футбола, спортивной и художественной гимнастики.

В Пушкине находится и единственная в Петербурге гимназия с литературным отделением. Это Царскосельская гимназия искусств имени Анны Ахматовой. В ее здании – бывшей Мариинской женской гимназии с 1900 по 1905 год обучалась Анна Горенко – будущий великий поэт Анна Ахматова. В Царскосельской гимназии искусств детей и подростков принимают и в музыкальные, художественные и танцевальные классы.

Есть в Пушкине и учреждения, помогающие развить у детей и подростков особые навыки или раскрыть их таланты. К примеру, школа «Ума штурман» разработала методики для развития навыков скорочтения, памяти, внимательности, воображения и увеличения словарного запаса.

Если ребенок склонен к точным наукам и обожает роботов, с 5 лет его можно отвести в центр технического творчества «Робокуб». В нем ученики получают знания по информатике и робототехнике, учатся программировать и, конечно же, создают собственных роботов.

Будущее немыслимо без знания иностранных языков. В Пушкине работает с десяток языковых школ для детей с 3 лет и взрослых. Изучать английский и немецкий можно в центре Talk to the world, французский, итальянский и испанский – в «Клевере», а китайский – в «ЭдукаЦентре».

Для особенных

Ряд учреждений Пушкина предлагает помощь деткам с особенностями развития. Если ребенок плохо говорит или не говорит совсем, не понимает обращенную речь, плохо спит и гиперактивен, ему помогут в центре развития речи «РАС-тишки». В центре «Ладушки» помимо традиционной подготовки к школе готовы работать с детьми с гиперактивностью, агрессивностью, с детскими страхами и просто с дефектами речи.

Маленьким жителям «Образцовых кварталов» будет, чем заняться в свободное время. В конце концов, после завершения масштабного проекта нужные курсы, наверняка, появятся и рядом с домом. Всего в проекте «На Царскосельских холмах» запланировано строительство 12 садиков и 5 школ с бассейнами.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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