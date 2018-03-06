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06.03.2018 15:54

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

В особняк на набережной Мойки, который для себя построил Огюст Монферран, а сегодня занимает Следственный комитет Петербурга, пустили реставраторов. Только начальные работы по очистке мраморных стен от масляной краски оценены в 20 миллионов рублей.
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В конечном варианте, который следователи и, возможно, петербуржцы увидят не раньше, чем через 2 года, помойку во внутреннем дворике заменят мраморными вазами и скульптурами, а в Золотой гостиной будут принимать высокопоставленных гостей, как когда-то делал великий архитектор, пригласив в дом дочь императора Николая I. 

архивное фото двора
архивное фото двора
Фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга

Уже в апреле в Доме Монферрана на набережной Мойки, 86, начнутся работы по реставрации парадного входа (на языке архитекторов — портала), Бронзовой лестницы, Обеденного зала и одного из самых главных в здании помещений, Золотой гостиной. Как рассказал 6 марта глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Владимир Макаров, на работы уже выделено 20 миллионов, есть проект реставрации и вскоре будет определен подрядчик. 

Владимир Макаров и Александр Клаус
Владимир Макаров и Александр Клаус
Фото: Михаил Огнев

Одна из главных задач реставраторов — воссоздать интерьер Золотой гостиной. И КГИОП, и Следственный комитет соглашаются, что это помещение – жемчужина особняка. При Монферране зал был мемориальным, после окончания отделки архитектор пригласил в особняк дочь Николая I, в честь ее визита в гостиной был установлен бюст великой княжны, стену украсили мантия и пейзаж, подаренный Марией Николаевной строителю Исаакиевского собора. Зал, оформленный в стиле Людовика XVI, со времен Монферрана практически не изменился. Однако исчез малиновый штоф, которым были затянуты стены, позолоту сверху покрыли бронзой, перенесли в другой зал камин и заменили фонарь с зеркальными стенками под потолком.

Золотая гостиная. Исторический вид

Реставраторам предстоит отскоблить масляную краску с мрамора и восстановить его, расчистить живопись на потолке и позолоту лепнины, заменить двери, которые при архитекторе также были расписными. «Восстанавливать будем с учетом изменений, которые в интерьер внес последний владелец, статский советник Яков Владимирович Ратьков-Рожнов. При нем появились другой камин и новая люстра, но этим элементам уже тоже больше ста лет, и они являются предметом охраны», – рассказывает главный архитектор проекта Лариса Одинцова. 

Золотая гостиная. Современное состояние

Однако, прежде чем начать «чистовые» работы, помещению необходим самый обычный ремонт — зал пошел трещинами и плесенью от неоднократных протечек, а пол хрустит под ногами. Крышу здания уже перестелили, и новые протечки, как уверяют чиновники, залу не грозят. 

Не меньше работ предстоит и на Бронзовой лестнице, которая ведет в Золотой зал. Под слоем краски на стенах там нашли роспись и надеются найти золочение, когда все будет расчищено. Само название лестница получила благодаря перилам, которые были выполнены из бронзы, но какие-либо сведения о них остались лишь в недостаточно подробных воспоминаниях очевидцев. 

Лестница
Лестница
Фото: Михаил Огнев

«Свидетельств о том, как они выглядели, мы не нашли, их нет в архивах. Но мы подобрали аналог и разработали по нему проект ограждения. Кроме того, необходимы реставрация камня, замена паркета и другие работы», – объясняет архитектор.  

Воссоздать заново необходимо и бывший парадный вход, так называемый портал. Сейчас он выглядит плачевно — козырек вместо мраморных колонн подпирают две железные трубы, исчез балкон, а место скульптур во дворе заняла помойка. Все элементы портала были выполнены из разного вида мрамора, и даже есть свидетельства того, что некоторые использованные камни остались от строительства Исаакиевского собора, которые Монферран покупал лично. Конечно, огромное количество скульптур, которые в XIX веке заполняли двор, следователи не увидят. Им придется довольствоваться малым — проект предусматривает воссоздание двух ваз на тумбах.

двор
двор
Фото: Михаил Огнев

Еще один зал, которым займутся в ближайшее время, — Обеденный. Его не существовало при архитекторе, это также наследие Ратькова-Рожнова. Нынешний вид столовой весьма печален. Деревянные потолочные балки покрыты плесенью, уникальный пол закрыт паркетом времен Советского Союза и сверху застелен линолеумом. Проект зала — работа архитектора Ивана Фомина, который впоследствии стал основателем советского монументального классицизма. Зал он создал в 1911 – 1912 годах, тогда еще по канонам неоклассицизма. Живопись, покрытая бронзой лепнина, дверные заполнения — все замазано временем и советской синтетической краской. «Между пилястр на фото 1913 года была живопись, городской орнамент, но его следов пока не нашли, может быть, обнаружатся при полной расчистке. Хотя не исключено, что она была сделана на ткани и просто пропала. Но вопрос восстановления и консервации можно будет решать только после расчистки», – считает Одинцова. 

Обеденный зал

После смерти Монферрана в 1859 году особняк несколько раз менял владельцев, семь лет просто пустовал. В этот период, в 20-е годы XX века, у него обвалилась крыша, и часть интерьеров была утрачена. Когда дом стал собственностью города, сюда селили посольства, Ленинградское геологоразведочное управление и проектный институт «Гипроруда», а с середины 1990-х его заняла городская прокуратура. Нынешний обитатель, Следственный комитет Петербурга, занимает эти помещения 8 лет. Как раз между Золотым залом и Обеденным находится конференц-зал, но в него ведет отдельный вход, так что и лестница и оба зала в работе следователей не задействованы. Но это пока. Глава городского СК Александр Клаус допустил, что после окончания работ в рамках проекта «Открытый город» в здание будут пускать посетителей. «Это подлежит обсуждению. Тут сказали в качестве шутки, что в Следственный комитет по своей воле не ходят. Да, у нас достаточно закрытая организация, но какие-то посещения по графику, безусловно, возможны», – обнадежил петербуржцев Клаус. 

Он также отметил, что в ведомстве намерены задействовать отреставрированные залы, но пообещал, что это будет происходить не повседневно, а только в случае особенно важных гостей, как в свое время делал Монферран, пригласив в дом великую княжну. В качестве примера он привел совместную коллегию Следственных комитетов России, Армении и Белоруссии.  

Сейчас на проект реставрации выделено 20 миллионов, освоить которые в КГИОП намерены до конца 2018 года. Однако это только первый этап реставрации, которая займет 2 – 3 года и обойдется городскому бюджету в существенно большие суммы. В здании есть и другие помещения, к которым реставраторам хотелось бы присмотреться, но, как сказала Одинцова, их туда «не допустили».

 


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