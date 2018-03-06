Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО

Опрос, проведенный финскими изданиями Iltalehti и Uusi Suomi, показал, что около 46% респондентов хотели бы более тесного сотрудничества их страны с НАТО и США. При этом за полноправное членство в альянсе выступают всего 17% жителей республики.

Около 28% опрошенных финнов высказались против сотрудничества с Западом в военной сфере. Почти у четверти финнов нет мнения по этому поводу.

Согласно последнему опросу, членство Финляндии в Североатлантическом альянсе поддерживают 22% финнов. Противников вступления в военный блок в 2017-м насчитали 62%. Не видит необходимости в присоединении к НАТО и президент страны Саули Ниинисте.