«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба

Четверо человек задержала служба безопасности футбольного клуба «Зенит» в ходе матча с «Амкаром» 3 марта в Петербурге. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 6 марта, причиной для их задержания стали использование пиротехнических изделий и бросание посторонних предметов на футбольное поле.

В числе задержанных – гражданин 1987 года рождения, который бросил зажженный стробоскоп, что повлекло приостановку матча. В отношении него и еще двоих задержанных вынесено судебное решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком на один год, а также на них наложены крупные денежные штрафы. Судебное решение в отношении четвертого задержанного будет вынесено в ближайшее время. Все правонарушители будут внесены футбольным клубом «Зенит» в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых.

«Кроме того, если ФК «Зенит» будет оштрафован по итогам матча с «Амкаром», клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям. Сине-бело-голубые просят болельщиков соблюдать правила посещения матчей и бережно относиться к стадиону «Санкт-Петербург»», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, бросанием посторонних предметов на поле фанаты «Зенита» отреагировали на судейство в матче против «Амкара». Помимо стробоскопа и монет были брошены зажигалки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. Арбитр Владимир Сельдяков удалил по ходу встречи двух игроков сине-бело-голубых, Александра Ерохина и Доменико Кришито. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини назвал судейство Сельдякова катастрофой.