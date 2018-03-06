Красота пришла на помощь

Победительницы различных конкурсов красоты стали донорами – они приняли участие в традиционной весенней акции «Красота спасает мир! Доноры спасают жизни!».

В преддверии Международного женского дня в Петербурге в седьмой раз прошла весенняя донорская акция «Красота спасает мир! Доноры спасают жизни!». 6 марта в ней приняли участие представительницы прекрасной половины человечества: студентки петербургских вузов, учащиеся колледжей и техникумов, сотрудницы городских предприятий и организаций.

А в первых рядах были победительницы различных конкурсов красоты, таких как «Миссис Санкт-Петербург», «Краса России Санкт-Петербург», «Петербургская красавица», «Мисс студенчество», «Мисс ИТМО» и других.

Организатор акции – Фонд Доноров, основную деятельность которого составляет популяризация донорства крови и костного мозга, а также развитие кадрового донорства, в том числе среди молодёжи.

Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий, а с 2008 года в Петербурге Фонд Доноров проводит уроки в школах, лекции в ссузах и вузах, корпоративные донорские дни и многое другое.

В Фонде отмечают, что донором, в том числе и костного мозга, может стать любой желающий при отсутствии противопоказаний. И чтобы сдать кровь, необязательно дожидаться повода в виде акций. О том, как можно вступить в ряды доноров, можно узнать на сайте Фонда Доноров.