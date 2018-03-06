В Петербурге плохая уборка улиц породила новый вид бизнеса

Смольный прямо на тротуарах Северной столицы создаёт условия для новых стартапов. Идея не требует больших инвестиций, для заработка потребуется всего лишь ломик для уборки наледи. Воспользовавшись ею, рабочие предлагают зачистить скользкую поверхность вслед за не очень трудолюбивыми коммунальщиками – за сдельную плату.

6 марта читательница рассказала «Фонтанке», как в одно из коммерческих помещений в Петроградском районе зашёл мужчина в рабочей одежде и предложил за 300 рублей избавить от опасной наледи автобусную остановку на улице Ленина, 42.

«Это уму непостижимо, что одна из крупных улиц города Санкт-Петербурга убирается за деньги индивидуальных предпринимателей, а дальше как? По 10 рублей с бабушек, которые ждут своего автобуса в боязни поскользнуться?» — пожаловалась горожанка.

В комитете по благоустройству, который отвечает за уборку остановки, пояснили, что зона тротуара, куда попадает пассажир со ступенек автобуса, вычищена. Остальная часть асфальта, заросшая льдом, посыпана песко-соляной смесью: то бишь коммунальщики всё-таки поработали. В комитете предложили горожанам, не желающим финансировать новый бизнес, идти традиционным путем и оставлять заявки на уборку улиц круглосуточно по телефонам горячих линий: 314-60-13 и 576-14-83.

Фото: Читатель "Фонтанки"