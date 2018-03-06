Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается

За первые два месяца 2018 года границу России и Финляндии пересекли более 1,3 млн человек.

По данным Пограничной охраны Финляндии, обнародованных 6 марта, турпоток сократился на 5% в сравнении с январём-февралём 2017 года и на 32% — по сравнению с аналогичным периодом пикового 2013-го. Особенно заметное падение наблюдается на карельских пунктах пропуска: «Ниирала» («Вяртсиля») и «Куусамо» («Суоперя»), которые раньше пользовались популярностью у финнов, ездивших за бензином и табаком (-9%), и на МАПП «Нуйямаа» («Брусничное»), который до конца марта остался без части пассажиров из-за запрета Минтранса на движение туристических автобусов по дороге вдоль Сайменского канала. Тем не менее «Брусничное» осталось на первом месте по турпотоку с 375 тысячами пересечений, что на 25 тысяч меньше, чем на МАПП «Торфяновка».

Стало меньше пассажиров и в поездах «Аллегро» и «Лев Толстой» — на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала», по информации ведомства, снижение составило 6%. Всего по железной дороге в Финляндию и обратно перевезли 74 тысячи человек.

Финны ездят в Россию всё реже: если в прошлом году их доля в общем пассажиропотоке через границу составляла 24%, то в начале 2018-го она уменьшилась до 23%. Доля россиян, наоборот, выросла на 1%, до 74%.

Напомним, турпоток россиян в Финляндию вырос в 2017-м на 12%, до 6,4 млн человек.