Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA

Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».

Согласно условиям ипотечного кредитования минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет от 15%. Процентная ставка – от 9,35%, а срок кредитования – от 5 до 30 лет. Размер кредита может составлять от 500 000 рублей до 30 млн. рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

На сегодняшний день smart-проекты LEGENDA аккредитованы 15 банками.

«LEGENDA Комендантского» – первый smart-квартал, который строится в Приморском районе Санкт-Петербурга. По завершении второй очереди здесь будет сформировано гармоничное квартальное пространство вокруг закрытого многофункционального двора площадью 2,1 га, где расположатся игровые зоны для детей разных возрастов, спортивные площадки, 500-метровый хайлайн для прогулок и занятий спортом, амфитеатр и др. Напоминаем, что продажи smart-квартир второй очереди начнутся 1 ноября.

LEGENDA Intelligent Development

«LEGENDA Дальневосточного» – smart-комплекс нового поколения, который строится в 5 километрах от центра Санкт-Петербурга. Архитектурная концепция проекта в восточно-азиатском стиле принадлежит знаменитому архитектурному бюро «Евгений Герасимов и партнеры». Дом категории «комфорт+» позиционируется как семейный: в нем отсутствуют студии и преобладают просторные квартиры с двумя и тремя спальнями, идеально подходящими для семей, ценящих комфорт и высокий уровень жизни. Завершение проекта планируется в 4 квартале будущего года.

LEGENDA Intelligent Development

«LEGENDA Героев» – это новый smart-проект компании, который строится на юго-западе Санкт-Петербурга. Проект станет высотной и архитектурной доминантой северной части «Балтийской жемчужины», который на сегодняшний день является передовым проектом комплексного развития территории в Северной столице. Из окон квартир новых домов будут открываться панорамные виды на Финский залив, Дудергофский канал и Южно‐Приморский парк. Для «LEGENDA Героев» собраны планировки, которые уже стали популярными в предыдущих проектах, а также новинки для разных типов семей.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», разрешение на строительство №78-0150479.1-2015 от 10 октября 2016, проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО" разрешение на строительство №78-012-0316-2015 от 21 октября 2015 года, проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев - застройщик ООО "Легенда-Инвест", разрешение на строительство №78-0080251.1-2016 от 24 ноября 2016, проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.