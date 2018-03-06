В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», вербовавших и переправлявших в Сирию жителей Дагестана

Как сообщили в пресс-службе ведомства 6 марта, боевики склонили к выезду из России не менее четырёх человек, которые после прохождения специальной подготовки вступили в вооружённые формирования террористов.

5 марта спецслужбы задержали организатора группировки и его четверых сообщников. У них изъяли взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Проводятся криминалистические экспертизы, после которых будет принято решение о возбуждении производства за незаконный оборот оружия.

Напомним, что вчера же на расширенном заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал спецслужбы продолжить наступление на террористов. По словам главы государства, в этом направлении важно развивать сотрудничество с зарубежными силовиками.