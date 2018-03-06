«Смертельный переход» на Туристской подсветили на годы

Вопреки заявлениям КГА, дорожный блок Смольного не собирается копать подземный переход под ж/д путями в створе Туристской улицы. У дорожников есть разработанный за 80 млн проект продолжения Туристской с путепроводом. Но и его построить нельзя еще лет пять.

О том, что Смольный вроде бы дал добро на подземный переход под рельсами, стало известно в середине февраля. Городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в письме депутату городского ЗакСа Амосову счел проект «возможным» и сообщил, что «КРТИ совместно с ОАО «Метрострой» предложено выполнить разработку градостроительного обоснования для рассматриваемого перехода». Немного настораживало, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного (КРТИ) не спешил запросить у КГА необходимые документы, ну да мало ли у КРТИ дел.

«Фонтанка» подробно писала о трагической статистике перехода через железнодорожные пути на севере города. В 2017 году под колесами поездов здесь погибли 7 человек, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц РЖД по статье «Халатность». Позднее в месте перехода появилась самодельная предупреждающая надпись, а также светодиодная подсветка. При этом, как стало известно нашему изданию, еще осенью это место было включено в презентацию «Метростроя», который представлял проект нового комплекса для строительства подземных переходов. Прямоугольный створ в высоту достигает 3 метров, в ширину — 3,6 м. Сооружение подземного перехода должно занимать не более полугода — от установки забора и разработки котлована до благоустройства. Под стройку надо будет выделять котлован 5 на 10 метров и участок, куда можно сложить оборудование. В теории, это позволяет не перекрывать движение по трассе или ж/д путям.

То, что проблема не в занятости КРТИ, понятно из нового ответа ведомства Никите Юфереву, активисту и одному из составителей петиции на change.org, в которой поднималась тема перехода. Ведомство ссылается на 17-й федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Согласно нему, «организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проектирование, строительство, реконструкция железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений, в том числе мостов, тоннелей, железнодорожных переездов, осуществляются за счет собственных средств владельцев инфраструктур — ОАО «Российские железные дороги».

Здесь, надо сказать, стороны практически играют в «переводного дурака». РЖД зеркально перекидывает полномочия Смольному, причем использует карту той же масти, а именно названный уже 17-ФЗ. «Движение граждан из одного микрорайона в другой через железнодорожные пути не связано с доступом пассажиров к железнодорожной инфраструктуре», – говорится в ответе компании Юфереву. – А строительство подземного или надземного перехода — вопрос развития пешеходной инфраструктуры района. В соответствии с ФЗ-17 «О железнодорожном транспорте» надземные и подземные переходы должны строиться за счет субъектов РФ, а не РЖД».

Впрочем, вопрос о полномочиях, как правило, возникает в отсутствие политической воли. КРТИ опирается на технические требования РЖД. В них не прописано количество летальных исходов на переходе, зато есть конкретные показатели. На перегоне Новая Деревня — Лахта в сутки проносятся, максимально, 32 состава. По утрам через рельсы по Туристской проходят 1241 человек в час. Когда откроют «Беговую» (конец апреля), поток пешеходов вырастет предположительно до 2,5 тысяч в час; после строительства станции «Туристская» («Яхтенная») показатели должны упасть до 1,7 тысячи, но это, согласно схеме развития метро, может отодвинуться и до 2028 года.

Все эти цифры обсчитали и отнесли переход ко второй категории. Согласно техническим требованиям, такие объекты необходимо оборудовать настилом, ограждением, искусственным освещением и зоной накопления пешеходов. «Информационная система пешеходных переходов 2-й категории включает в себя предупредительные надписи, знаки (указатели, плакаты), а также устройства автоматической сигнализации о приближении поезда, – пишет комитет. – Все вышеперечисленные условия соблюдены на существующем пешеходном переходе». Чиновники считают, что даже перевыполнили план, ведь здесь есть светодиодная подсветка.

На самом деле нечто подобное КРТИ отвечал еще в декабре, на подземный переход местные здесь просто не находили: «Согласно СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения допускается при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч».

Ну и наконец главное. Еще в 2012 году дирекция транспортного строительства заключила контракт на разработку проектной документации по строительству Туристской ул. от Школьной до Мебельной с надземным путепроводом на пересечении с железнодорожной линией Сестрорецкого направления. Стоимость ни много ни мало 78 млн рублей, подрядчиком выступил «Ленгипроинжпроект». Потом еще за 3,2 млн заказали экспертизу. В городе нередко делают проекты для отнюдь не гарантированного строительства; в частности, конкурс на ветку метро в Пулково, куда в итоге потянут «Аэроэкспресс», обошелся в 59 млн. Но то «Аэроэкспресс», концессионный проект миллиардов на 20, а в данном случае речь идет лишь о пилотном проекте «Метростроя», которому сложно перебить многолетние планы Смольного.

Так уж вышло, что интересы КРТИ и «Метростроя» сплелись на этом переходе в несколько узлов. Надземный путепровод собирались строить еще в 2014 году. Так и не начали. Как объяснили в КРТИ, мешает стартовый котлован, из которого проходческий щит «Надежда» в 2015 году тронулся в сторону «Приморской» через «Беговую» и «Новокрестовскую». Отсюда же он должен начать рыть тоннель к Шуваловскому проспекту через пресловутую «Туристскую» и «Планерную». Когда это произойдет — не известно; КГА дал отмашку на проект планировки и межевания территории лишь полтора месяца назад, времени на это отвели год. «Когда котлован уберут, при наличии средств в бюджете начнется строительство путепровода с пешеходными тротуарами, – рассказали «Фонтанке» в КРТИ. – Что касается подземного перехода, то он не предусмотрен в бюджете; если построить поочередно и то и другое, налицо будет нецелевое использование средств».

Собеседник «Фонтанки» в «Метрострое» считает, что ситуация зависла надолго.

Дело в том, что щит традиционно возвращается в стартовый котлован. В случае с «зеленой» линией спешка заставила изменить этот принцип: «Надежду» не гнали от Приморской обратно на Туристскую, а выдавали через «Новокрестовскую» по частям. «Но даже если здесь почему-то тоже решат так поступить, все равно остаются тоннельные работы, их не отменить, – говорит источник редакции. – Так что там нельзя будет строить минимум лет 5».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»