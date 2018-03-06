В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса

Организаторы крупного криминального бизнеса по изготовлению и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны в Великом Новгороде. Как сообщает 6 марта пресс-служба ФСБ России, следы деятельности фигурантов нашлись практически по всей стране — в 27 регионах (от юга до Сибири) также прошли оперативные мероприятия.

В результате из незаконного оборота изъята 51 единица огнестрельного оружия (пулеметы «РПК», «Максим», пистолет-пулемет Судаева, автоматы «АК-47», «АК-74», карабины и винтовки Мосина, «Винчестер», «Вепрь», пистолеры «ТТ», «ПМ», «Беретта», «Тангфолио», «Сталкер», револьверы «Наган»), основные и комплектующие части к стрелковому вооружению, более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Прекращена деятельность 5 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях. В самом Новгороде задержаны организатор криминального бизнеса и трое его сообщников.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), 223 УК России (Незаконное изготовление оружия).