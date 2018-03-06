Опрос: Россияне по-прежнему относятся к ЕГЭ как к тесту, хотя тестовых заданий там уже нет

Отношение россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) слабо изменилось за последние 10 лет. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан страны (55%) по-прежнему воспринимает ЕГЭ не как комплекс заданий, а как тест.

Выяснилось, что население слабо осведомлено об изменениях, произошедших в последние годы в содержании ЕГЭ. Например, из экзамена практически исключена тестовая часть. Но об этом знают только 10% опрошенных.

При этом россияне считают, что исключение тестовой части не добавило объективности ЕГЭ. Лишь 28% заявили, что это повысило объективность оценки.

Роль Единого госэкзамена как облегчившего для большинства выпускников поступление в вуз отмечают 43% респондентов. Около четверти (27%) говорят, что поступать стало сложнее, еще 18% – что ЕГЭ никак не повлиял на доступность университетов и институтов.

«Замена вступительных экзаменов в вузы на Единый государственный экзамен прошла достаточно болезненно для нашего общества даже при очевидности многих ее положительных сторон. Сказалось и недоверие россиян к любым реформам (традиционное для россиян после шоковых реформ начала 90-х годов прошлого века), отсюда излишняя политизация и неидеальное ее внедрение», – подводит итог генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.