В Петербурге экс-сотрудницу Транскапиталбанка осудили за обнал и сразу же амнистировали

В Петербурге приговорили бывшего топ-менеджера Транскапиталбанка. Признавшая на суде вину женщина получила условный срок, но наказание сняли благодаря амнистии к 70-летию Победы.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 6 марта, экс-советника управляющего ПАО «Транскапиталбанк» Веру Воронову и её племянницу Лилию Штадлер признали виновными в незаконной банковской деятельности.

С января 2014 года по 18 марта 2015-го на счета фирм-однодневок, открытых в Транскапиталбанке, по надуманным назначениям поступило 106 млн рублей. Воронова вместе с племянницей Лилией Штадлер обналичивала деньги и передавала их представителям коммерческих организаций за вознаграждение в 7% от суммы. В результате преступной схемы фигуранткам удалось заработать 7,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в деле значилась сумма в 580 миллионов.

Воронова и Штадлер вину признали. Куйбышевский районный суд назначил каждой наказание в виде лишения свободы на два года условно с таким же испытательным сроком. Но в связи с амнистией к 70-летию Победы женщин освободили от наказания со снятием судимости.