Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления

Камеры уличного наблюдения зафиксировали бывшего разведчика Сергея Скрипаля живым и здоровым за пару минут до потери сознания. Спутницей Скрипаля оказалась его 33-летня дочь Юлия.

Как сообщает 6 марта британская The Telegraph telegraph.co.uk, Скрипаль попал в объектив камеры наблюдения спортзала, расположенного на аллее торгового центра. Он и молодая женщина двигались бодрым ровным шагом, их походка не выдавала неадекватного состояния. Через несколько минут пара привлекла внимание очевидцев странной позой. Сергей Скрипаль сидел на скамейке с остекленевшим взглядом, делая непонятные движения руками, а спутница склонила голову ему на плечо и не реагировала на окрики.

Аллея соединяет ресторан Zizzi, в котором бывший разведчик обедал, и скамейку.

Полиция графства Уилтшир установила личность спутницы. Это Юлия Скрипаль. Она также находится в критическом состоянии. По данным «Фонтанки», Юлия Скрипаль постоянно проживает в Москве. До последней, роковой поездки она минимум два раза летала в Лондон – в сентябре 2016 года и октябре – ноябре 2017-го.

Бывший сотрудник ГРУ Генштаба Минобороны Сергей Скрипаль был задержан в 2004 году по обвинению в госизмене. Он выдал британской разведке данные множества российских агентов. Суд в 2006-м приговорил Скрипаля к 13 годам колонии, в 2010-м президент Медведев его помиловал. Разведчик стал частью обмена между Россией и США, которые выдали разоблаченную Анну Чапман и еще девять человек.