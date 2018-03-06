Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой

Опубликована расшифровка переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» за несколько секунд до катастрофы в Подмосковье.

Как сообщает 6 марта РБК, подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также – источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот – вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп… 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош... 200 скорость!..

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP!

Terrain ahead!

КВС: Всё!..

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, в том числе трое детей и шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.