Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
Опубликована расшифровка переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» за несколько секунд до катастрофы в Подмосковье.
Как сообщает 6 марта РБК, подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также – источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.
Второй пилот: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот – вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп… 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош... 200 скорость!..
КВС: Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP!
Terrain ahead!
КВС: Всё!..
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, в том числе трое детей и шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.