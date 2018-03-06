Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

Кортеж президента Украины сбил пожилого мужчину в центре столицы страны.

Как сообщает 6 марта украинское издание "Вести", около 11:45 на пересечении Шелковичной и Институтской улиц в центре Киева произошло ДТП, кортеж Петра Порошенко сбил пожилого мужчину.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, на его капоте есть вмятина. Остальные машины кортежа продолжили движение.

Сбитый смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре, сообщает издание. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая зaбрaла дедушку в больницу. По оценкам медиков, мужчина получил травмы средней тяжести.

По словам очевидцев, пострадавший сам нарушил правила дорожного движения – перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика.