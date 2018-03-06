Суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». Застройщик гарантирует возврат денег

Решение Куйбышевского суда от 29 ноября 2017 года об отмене разрешения на строительство ЖК «Планетоград» близ Пулковской обсерватории вступило в силу 6 марта. Девелопер — структура холдинга Setl City — проиграл истцам в апелляционной инстанции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе застройщика 6 марта, там ожидают официальных документов по решению суда, после чего будет принято решение о дальнейших действиях относительно проекта.

«Компания Setl City гарантирует возврат всем участникам долевого строительства внесенных денежных средств и уплаты процентов за пользование ими».

Проект строительства «Планетограда» был согласован в конце прошлого года руководством обсерватории. Однако стройка на южных границах учреждения вызвала возмущение среди сотрудников — 127 человек выразили вотум недоверия директору. Законность согласования проверял Следственный комитет. Осенью защитники обсерватории пошли в суд и выиграли его. Позднее им удалось оспорить и проект планировки территории.