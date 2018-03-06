Застройщики предлагают повысить все высотные регламенты в Петербурге на три метра

Все петербургские высотные регламенты — соответственно, и все разрешенные нормативы по высоте для нового строительства — могут быть повышены на три метра. Это произойдет в том случае, если Комиссия по землепользованию и застройке примет предложения Объединения строителей СПб и ряда крупных застройщиков (в частности, Группы ЛСР, структур холдинга RBI и «КВС»), поданные в рамках корректировки Правил землепользования и застройки на публичных слушаниях в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Таким образом, застройщики надеются преодолеть запрет, наложенный решением Верховного суда от 13 сентября 2017 года на так называемые высотные акценты в строительстве — шпили, аттики, балюстрады, дымовые трубы и пр., превышающие предельные параметры высоты, но не занимающие более 25% от площади кровли.

«Полагаем необходимым увеличить установленную максимальную высоту зданий, строений и сооружений... во всех градостроительных регламентах в составе Правил на 3 метра», – говорится в заявке Объединения строителей СПб, поддержанной крупнейшими застройщиками. В обоснование этого предложения указано, что подобные элементы при установлении максимальных высот ранее не учитывались. А значит, из-за судебного решения «возникает необходимость строительства зданий более низкой высотности, что нарушает установленный в Правилах баланс высотности и, кроме того, может повлечь отказ от использования архитектурных элементов при строительстве». Шпили, аттики, балюстрады и другие архитектурные элементы характерны для Санкт-Петербурга и создают его неповторимый облик, считают застройщики.

Кроме того, для того чтобы отрегулировать нормативы по отступам от предельных высот для таких элементов, застройщики предлагают записывать их в формате А/А1, где А — собственно предел по парапету кровли, а А1 — максимальная высота наивысшего элемента здания, не превышающего 25% от площади кровли.