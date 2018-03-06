Эксперты: Выборы в Италии шокировали власти ЕС и должны привести к реформам

Успех коалиции правых центристов на выборах в Италии встревожил Европарламент. Партии популистов и евроскептиков получили много голосов не только из-за проблемы миграции, но и из-за положения в экономике.

Как пишет Euronews, итальянские избиратели проголосовали против мер Брюсселя, приведших к ухудшению финансовой обстановки в стране, в частности таких, как соблюдение 3-процентного порога бюджетного дефицита.

«Мы хотим более широкой инвестиционной политики после многих лет жесткой экономии, которая навредила всем странам Европы, особенно тем, что на Юге. Мы должны передоговориться с ЕС еще и потому, что другие страны превысили этот порог. Так что не надо говорить, что мы не можем инвестировать больше», — прокомментировал кандидат от движения «Пять звезд» Паоло Магри.

Как считают эксперты, результаты выборов в Италии говорят о серьезном кризисе традиционного европейского левоцентризма, который долго занимал одну из ведущих позиций в Евросоюзе.

«Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь только популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены», — пояснил эксперт Жан-Мишель Де Вале.

Ожидается, что итоги итальянских выборов повлияют на дискуссию о реформах институтов еврозоны, как в сфере экономики, так и в миграционной политике.

На выборах в итальянский парламент, которые прошли накануне, правоцентристская коалиция из "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии" получила около 37% в нижней палате. В верхней палате — сенате — правоцентристы набрали 37,5% голосов. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов и сенат лидировало как отдельная политическая сила, набирав 32,5% и 32,1% голосов соответственно.